एशियन गेम्स: नेत्रा कुमानन ने महिलाओं की डिंगी सेलिंग में भारत को दिलाया पदक, कांस्य से करना पड़ा संतोष
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नागोया Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 02 Oct 2026 04:53 PM IST
सार
भारत को सेलिंग में एक और पदक मिला है। नेत्रा कुमानन ने महिलाओं की डिंगी में कांस्य पदक जीता। एशियन गेम्स 2026 में भारत का सेलिंग में यह तीसरा मेडल है।
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विस्तार
भारत की सेलर नेत्रा कुमानन ने महिलाओं की डिंगी में कांस्य पदक जीता। काइयोह यॉट हार्बर में दो रेस की फाइनल सीरीज के बाद नेत्रा ने 14 पॉइंट्स के साथ फिनिश किया। थाईलैंड की सोफिया मोंटगोमरी ने पांच पॉइंट्स के साथ गोल्ड जीता, जबकि सिंगापुर की जानिया एंग ने 13 पॉइंट्स के साथ सिल्वर जीता। एशियन गेम्स 2026 में भारत का सेलिंग में यह तीसरा मेडल है। इससे पहले पुरुषों की स्किफ में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने सिल्वर और महिलाओं की स्किफ में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा ने कांस्य पदक जीता था।
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किस तरह पोडियम पर बनाई जगह
नेत्रा ने सप्ताह की शुरुआत में हुई क्वालिफिकेशन सीरीज से सात रीकैलकुलेटेड पॉइंट्स के साथ फाइनल में एंट्री की। फाइनल 1 में नेत्रा छठे स्थान पर रहीं, लेकिन फाइनल 2 जीतकर (एक पॉइंट जोड़कर) जवाब दिया, जिससे वह ओवरऑल तीसरे स्थान पर पहुंच गईं। नेत्रा 14 नेट पॉइंट्स (क्वालीफिकेशन सीरीज और फाइनल से सात-सात पॉइंट्स) के साथ हांगकांग की स्टेफनी नॉर्टन के बराबर रहीं, लेकिन पूरी सीरीज में बेहतर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड रखने के बाद टाई-ब्रेक में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
नेत्रा ने सप्ताह की शुरुआत में हुई क्वालिफिकेशन सीरीज से सात रीकैलकुलेटेड पॉइंट्स के साथ फाइनल में एंट्री की। फाइनल 1 में नेत्रा छठे स्थान पर रहीं, लेकिन फाइनल 2 जीतकर (एक पॉइंट जोड़कर) जवाब दिया, जिससे वह ओवरऑल तीसरे स्थान पर पहुंच गईं। नेत्रा 14 नेट पॉइंट्स (क्वालीफिकेशन सीरीज और फाइनल से सात-सात पॉइंट्स) के साथ हांगकांग की स्टेफनी नॉर्टन के बराबर रहीं, लेकिन पूरी सीरीज में बेहतर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड रखने के बाद टाई-ब्रेक में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
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विष्णु सरवनन पदक से चूके
नेत्रा ने 2021 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला सेलर बनकर इतिहास रचा था। इसके बाद उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए फिर से क्वालिफाई किया था। दूसरी तरफ, विष्णु सरवनन, जो दो बार के ओलंपियन हैं वह पुरुषों की डिंगी में 21 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर रहे। कोरिया गणराज्य के हा जी-मिन ने नौ नेट पॉइंट्स के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि मलयेशिया के खैरुलनिजाम मोहम्मद अफेंडी 14 नेट पॉइंट्स के साथ पोडियम पर आखिरी पायदान पर रहे। सरवनन ने हांगझोऊ एशियन गेम्स 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
भारत का कैनो स्लैलम कैंपेन बिना किसी मेडल के खत्म हुआ। कुल पांच भारतीयों ने पांच मेडल इवेंट्स—पुरुषों का कयाक एकल, पुरुषों का कयाक क्रॉस, महिलाओं का कैनो एकल, महिलाओं का कयाक एकल और महिलाओं का कयाक क्रॉस में हिस्सा लिया। भारत का सबसे अच्छा परिणाम पुरुषों के कयाक एकल में आया, जिसमें प्रद्युम्न सिंह राठौड़ 10 फाइनलिस्ट में 125.21 के स्कोर के साथ छठे स्थान पर रहे, जिसमें छह सेकेंड की टाइम पेनल्टी शामिल थी।
नेत्रा ने 2021 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला सेलर बनकर इतिहास रचा था। इसके बाद उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए फिर से क्वालिफाई किया था। दूसरी तरफ, विष्णु सरवनन, जो दो बार के ओलंपियन हैं वह पुरुषों की डिंगी में 21 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर रहे। कोरिया गणराज्य के हा जी-मिन ने नौ नेट पॉइंट्स के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि मलयेशिया के खैरुलनिजाम मोहम्मद अफेंडी 14 नेट पॉइंट्स के साथ पोडियम पर आखिरी पायदान पर रहे। सरवनन ने हांगझोऊ एशियन गेम्स 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
भारत का कैनो स्लैलम कैंपेन बिना किसी मेडल के खत्म हुआ। कुल पांच भारतीयों ने पांच मेडल इवेंट्स—पुरुषों का कयाक एकल, पुरुषों का कयाक क्रॉस, महिलाओं का कैनो एकल, महिलाओं का कयाक एकल और महिलाओं का कयाक क्रॉस में हिस्सा लिया। भारत का सबसे अच्छा परिणाम पुरुषों के कयाक एकल में आया, जिसमें प्रद्युम्न सिंह राठौड़ 10 फाइनलिस्ट में 125.21 के स्कोर के साथ छठे स्थान पर रहे, जिसमें छह सेकेंड की टाइम पेनल्टी शामिल थी।