टेटे टीम की गुहार: कोच को वापस लाओ; 40 हजार रुपये प्रति दिन वेतन पर तीन माह के लिए लौटेंगे कांस्टेटिनी

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दिया चिताले, श्रीजा अकुला, यशस्वनी, मानव ठक्कर और मानुष शाह ने अगले माह होने वाले एशियाई खेलों के लिए साई से मासिमो के अनुबंध की गुहार लगाई। टीटीएफआई निलंबित होने से साई ने तीन माह के लिए मासिमो को अनुबंधित करने की तैयारी कर ली है। उन्हें एक सितंबर से तीस नवंबर तक लगभग 40 हजार रुपये प्रति दिन के वेतन पर अनुबंधित किया जा रहा है। 2009 से मासिमो के साथ यह चौथा अनुबंध होगा।मानव व मानुष मासिमो की कोचिंग में बीते माह विश्व नंबर-2 रैंकिंग तक पहुंचे थे। मई में अनुबंध खत्म होने पर इटली लौटे मासिमो अब तक वापस नहीं आए हैं, पर उन्हें भारतीय टीम से जोड़ा जा रहा है। स्वीडन में यूरोप स्मैश टूर्नामेंट में भी मासिमो भारतीय टीम संग दिखे थे। अब अलमाटी भी भेजने की तैयारी है, पर वह टीम से भारत में तभी जुड़ सकते हैं जब उनका नए सिरे से अनुबंध चढ़ेगा।5 खिलाडि़यों ने टॉप्स के जरिये मिशन ओलंपिक सेल को मासिमो को अनुबंधित करने का प्रस्ताव दिया। मासिमो को तीन माह के लिए जोड़ने पर 36 लाख रुपये का खर्च आएगा, जिसे साई उठाएगा।