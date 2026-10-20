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Hindi News ›   Sports ›   Hockey ›   Hockey India Announces Free Entry for All Matches of Men's Asian Champions Trophy 2026

सबके लिए फ्री एंट्री!: हॉकी इंडिया ने क्यों किया ऐसा? एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में फैंस को दिया तोहफा

Tue, 20 Oct 2026 02:24 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 20 Oct 2026 02:24 PM IST
सार

हॉकी इंडिया ने 27 अक्तूबर से पांच नवंबर तक जालंधर और मोहाली में होने वाली पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मैचों के लिए दर्शकों को मुफ्त प्रवेश देने की घोषणा की है। दर्शक टिकटजेनी पर पंजीकरण कर निशुल्क प्रवेश पास प्राप्त कर सकेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 27 अक्तूबर को बांग्लादेश के खिलाफ करेगा।

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Hockey India Announces Free Entry for All Matches of Men's Asian Champions Trophy 2026
भारतीय हॉकी टीम - फोटो : Hockey india twitter

विस्तार
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जालंधर और मोहाली में 27 अक्तूबर से पांच नवंबर तक होने वाली पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मैचों में दर्शकों को मुफ्त प्रवेश मिलेगा। हॉकी इंडिया ने मंगलवार को यह घोषणा की। जालंधर स्थित ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम और मोहाली स्थित ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में कुल मिलाकर 20 मैच खेले जाएंगे।
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लीग चरण के सभी मैच 27 अक्तूबर से दो नवंबर तक जालंधर में खेले जाएंगे जबकि सेमीफाइनल और फाइनल चार और पांच नवंबर को मोहाली में होंगे। दर्शक हॉकी इंडिया के ऑनलाइन टिकट भागीदार ‘टिकटजेनी’ पर पंजीकरण कराकर अपने निशुल्क प्रवेश पास प्राप्त कर सकते हैं।
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भारत अपना पहला मैच 27 अक्तूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद वह चीन (29 अक्तूबर), जापान (30 अक्तूबर), मलेशिया (एक नवंबर) और दक्षिण कोरिया (दो नवंबर) का सामना करेगा।
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