44 साल में पहली बार: भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने एक साथ एशियाड में जीता सोना, ओलंपिक कोटा भी मिला

साल मेजबान स्वर्ण रजत कांस्य 1982 नई दिल्ली, भारत भारत दक्षिण कोरिया मलयेशिया 1986 सियोल, दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया जापान भारत 1990 बीजिंग, चीन दक्षिण कोरिया चीन जापान 1994 हिरोशिमा, जापान दक्षिण कोरिया जापान चीन 1998 बैंकॉक, थाईलैंड दक्षिण कोरिया भारत चीन 2002 बुसान, दक्षिण कोरिया चीन दक्षिण कोरिया जापान 2006 दोहा, कतर चीन जापान भारत 2010 ग्वांगझू, चीन चीन दक्षिण कोरिया जापान 2014 इंचियोन, दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया चीन भारत 2018 जकार्ता, इंडोनेशिया जापान भारत चीन 2022 हांगझोऊ, चीन चीन दक्षिण कोरिया भारत 2026 नागोया, जापान भारत चीन जापान

भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में मौजूदा चैंपियन और ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से लालरेमसियामी ने अपने 200वें अंतरराष्ट्रीय मैच में 10वें मिनट में मैदानी गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद भारतीय डिफेंस ने चीन के लगातार हमलों का मजबूती से सामना किया।गोलकीपर सविता पुनिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चीन का पेनल्टी स्ट्रोक रोककर भारत की बढ़त बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने महिला हॉकी में इससे पहले 1982 के दिल्ली एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद टीम 1998 और 2018 में फाइनल तक पहुंची, लेकिन दोनों बार रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अब 44 साल बाद भारत ने फिर महिला हॉकी में एशियाड गोल्ड जीता है।