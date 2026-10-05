उरुग्वे के फुटबॉलर्स ने ईडन गार्डेंस में खेला क्रिकेट: तस्वीरें वायरल; भारत से मैच से पहले शहर को जान रही टीम

भारत और उरुग्वे के बीच अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दोस्ताना मुकाबला मंगलवार, छह अक्तूबर को कोलकाता में खेला जाएगा। दो बार की फीफा विश्व कप विजेता उरुग्वे की टीम मुकाबले से करीब एक सप्ताह पहले ही कोलकाता पहुंच गई थी। मैच से पहले टीम के खिलाड़ी शहर और उसकी संस्कृति से परिचित होते नजर आ रहे हैं। रविवार को उरुग्वे की फुटबॉल टीम ने शहर के कई प्रमुख स्थानों का दौरा किया। टीम के आधिकारिक एक्स अकाउंट से विक्टोरिया मेमोरियल और ईडन गार्डन्स की तस्वीरें साझा की गईं।

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Conocimos el Eden Gardens y probamos con el criquet, el deporte más popular de India 🏏 https://t.co/wwGEatIL2L — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 4, 2026

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उरुग्वे के खिलाड़ियों का ईडन गार्डन्स दौरा खास तौर पर चर्चा में रहा। भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए खिलाड़ियों ने मैदान पर इस खेल को आजमाया। खिलाड़ियों के क्रिकेट खेलते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। टीम के मिडफील्डर लुकास टॉरेरा भी क्रिकेट खेलते नजर आए। गैलातासराय के लिए खेलने वाले टॉरेरा ने बल्ला थामा और भारतीय क्रिकेट के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई। वह इससे पहले आर्सेनल के लिए भी खेल चुके हैं।भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए उरुग्वे की टीम में कई बड़े नाम शामिल हैं। डिफेंस में होसे मारिया जिमेनेज और रोनाल्ड अराउहो, मिडफील्ड में रोद्रिगो बेंटानकुर और टॉरेरा, जबकि आक्रमण में डार्विन नुनेज जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। टीम की कमान बतौर कोच दिग्गज स्ट्राइकर डिएगो फोरलान संभाल रहे हैं। फोरलान के लिए भारत और कोलकाता नया नहीं है। वह 2016 में मुंबई सिटी एफसी के लिए खेल चुके हैं। कोलकाता में एक प्लेऑफ मुकाबले के दौरान उन्हें रेड कार्ड भी मिला था। हालांकि उरुग्वे के सबसे चर्चित मौजूदा खिलाड़ियों में शामिल रियल मैड्रिड के मिडफील्डर फेडे वाल्वेर्दे चोट के कारण भारत नहीं आए हैं।उरुग्वे के खिलाफ मुकाबला भारत के अंतरराष्ट्रीय दोस्ताना मैचों के इस चरण का आखिरी मुकाबला होगा। भारत ने इससे पहले पनामा के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला था। इसके बाद टीम को ब्राजील के हाथों 0-4 से हार मिली, लेकिन मुकाबले में भारतीय टीम ने अच्छा संघर्ष किया। अब उसकी नजर उरुग्वे के खिलाफ मैदान पर मजबूत प्रदर्शन करने पर होगी।