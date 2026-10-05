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फुटबॉल: 'कोई नाराजगी नहीं, टीम के दरवाजे उनके लिए खुले हैं': रोनाल्डो के साथ विवाद को लेकर बोले कोच जॉर्ज जीसस

Mon, 05 Oct 2026 02:28 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लिस्बन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लिस्बन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 05 Oct 2026 02:28 PM IST
सार

पुर्तगाल के कोच जॉर्ज जीसस ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ विवाद के बीच कहा है कि राष्ट्रीय टीम के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। जीसस ने इसे गलतफहमी बताते हुए कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि, रोनाल्डो को अगली टीम घोषणा से पहले अपने अंतरराष्ट्रीय भविष्य पर फैसला करना होगा।

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Portugal Coach Jorge Jesus Says Cristiano Ronaldo Has Open Door To Return Amid Captaincy Dispute
रोनाल्डो और जॉर्ज जीसस - फोटो : ANI/AP

विस्तार
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पुर्तगाल फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जॉर्ज जीसस ने कहा है कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोबारा नेशनल टीम के लिए खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए टीम के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि रोनाल्डो को अगली टीम घोषणा से पहले अपने भविष्य और करियर को लेकर फैसला करना होगा।  
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Portugal Coach Jorge Jesus Says Cristiano Ronaldo Has Open Door To Return Amid Captaincy Dispute
रोनाल्डो और जॉर्ज जीसस - फोटो : ANI/AP
41 साल के इस अनुभवी खिलाड़ी ने कोच जॉर्ज जीसस के साथ कप्तान की भूमिका को लेकर बढ़ते मतभेद पर सार्वजनिक रूप से बात करने के कुछ ही घंटों बाद नेशनल टीम का कैंप छोड़ दिया था। कैंप छोड़ने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'सही समय आने पर मैं सभी पुर्तगाली लोगों को नेशनल टीम छोड़ने के अपने कारणों के बारे में सच बताऊंगा, जिसके प्रति मैं हमेशा समर्पित रहा हूं।'
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Portugal Coach Jorge Jesus Says Cristiano Ronaldo Has Open Door To Return Amid Captaincy Dispute
क्रिस्टियानो रोनाल्डो - फोटो : IANS
पुर्तगाल के एस्टाडियो डो ड्रगाओ में नॉर्वे को 2-1 से हराकर नेशंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के बाद इस अनुभवी खिलाड़ी के इंटरनेशनल भविष्य पर बात करते हुए जीसस ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मेरी तरफ से सब कुछ खुला है। रोनाल्डो को अगली टीम घोषणा से पहले अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करना होगा। अगर वह नेशनल टीम में रहना चाहते हैं और खेल रहे हैं, तो क्यों नहीं? कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि यह एक गलतफहमी थी। मुझे लगता है कि इसे सुलझाना आसान है। कब, यह मुझे नहीं पता। मैच खत्म हो गया है और अब हम देखेंगे कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं।'
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Portugal Coach Jorge Jesus Says Cristiano Ronaldo Has Open Door To Return Amid Captaincy Dispute
क्रिस्टियानो रोनाल्डो - फोटो : IANS
नेशंस लीग के शुरुआती मैच में वेल्स के खिलाफ पुर्तगाल की 1-0 की जीत में रोनाल्डो टीम का हिस्सा थे, लेकिन नॉर्वे के खिलाफ अगले मैच में उन्हें सब्स्टीट्यूट के तौर पर रखा गया और बताया गया कि उन्हें मैदान पर उतारा भी जा सकता है और नहीं भी। जब दूसरे हाफ के दौरान उनसे वार्म-अप करने के लिए कहा गया तो वे निराश दिखे, लेकिन उन्हें बेंच पर ही रहना पड़ा और मैच में सब्स्टीट्यूट के तौर पर नहीं उतारा गया। यह पहली बार था जब मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के पूर्व फॉरवर्ड खिलाड़ी को 2008 के बाद से अपने देश के लिए किसी प्रतिस्पर्धी मैच में सब्स्टीट्यूट के तौर पर शामिल होने के बावजूद मैदान पर नहीं उतारा गया।

रोनाल्डो के जाने के बाद, पुर्तगाली मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडीस ने कहा कि रोनाल्डो को शानदार अंदाज में विदाई मिलनी चाहिए। जब जीसस से पूछा गया कि क्या वे इससे सहमत हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, '100 फीसदी। ब्रूनो फर्नांडीस ने जो कहा कि मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि मेरा भी यही सोचना था।'

Portugal Coach Jorge Jesus Says Cristiano Ronaldo Has Open Door To Return Amid Captaincy Dispute
क्रिस्टियानो रोनाल्डो - फोटो : IANS
उन्होंने आगे कहा, 'हम कई चीजों पर बात कर रहे हैं। मैंने रोनाल्डो से एक बात यह कही थी कि वह वर्ल्ड कप में हारकर और रोते हुए अपना सफर खत्म नहीं कर सकते। उन्हें नेशनल टीम के लिए अपना खेल खत्म करना था, और इसीलिए उन्होंने पहला मैच खेला। इत्तेफाक से वह मैच अल्वालाडे में हुआ। उन्हें इस मुकाबले में यहां खेलना था, लेकिन जो कुछ हुआ, उसके बाद सब कुछ बदल गया। इससे सब कुछ साफ हो जाता है। अब, इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। मैं कोच हूं; मैं जिसे चाहूं उसे बुला सकता हूं। मैं किसी से नहीं पूछता कि मुझे किसे बुलाना है या कौन खेलेगा। एक कोच के तौर पर, कुछ ऐसे पल होते हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और इसी कारण मैं इससे ज्यादा साफतौर पर कुछ नहीं कह सकता।'
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