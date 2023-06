Lionel Messi: बीजिंग एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए लियोनेल मेसी, सामने आई यह वजह, वीडियो वायरल

अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लियोनेल मेसी (Lionel Messi) को चीन में बीजिंग हवाई अड्डे पर पुलिस ने हिरासत में लिया था। वीडियो में मेसी चीनी पुलिसकर्मियों से घिरे नजर आ रहे हैं। दरअसल, अर्जेंटीना को गुरुवार (15 जून) को बीजिंग के वर्कर्स स्टेडियम में एक अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है। मौजूदा फीफा विश्व कप चैम्पियन अर्जेंटीना अपने प्रदर्शन से चीन के फैंस का दिल जीतने की कोशिश करेगी। इस मैच से पहले सामने आए इस वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है। यह घटना 10 जून की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

There’s was passport issue with Messi’s arrival to China causing delay but look at De Paul continuing to body guard Messi, we all need a friend like that, don’t we?