La Liga: लियोनेल मेसी ने की बार्सिलोना के लिए जावी के रिकॉर्ड की बराबरी

ला लीगा में बार्सिलोना ने ह्यूएस्का को 4-1 से मात दी। इस विशाल जीत के साथ लियोनेस मेसी ने पूर्व मिडफील्डर जावी हर्नांडेज के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली, जो उन्होंने बार्सिलोना के लिए सर्वाधिक मैच में प्रतिनिधित्व करने का बनाया था। मुकाबले में दो गोल करने वाले मेसी का यह बार्सिलोना के लिए 767वां मुकाबला था।

🎙 @RonaldKoeman praises center back @OscarMingueza, who scored his first goal in the 4-1 win over Huesca. pic.twitter.com/dEUFnOLaNp