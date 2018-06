हाफ टाइम तक का खेल खत्म।



स्कोर: ब्राजील 0- 0 कोस्टा रिका



All square in Saint Petersburg...

मार्सेलो के पास गोल करने का अच्छा मौका था, लेकिन गेंद पर कंट्रोल नहीं रख पाए। कोस्टा रिका ने डिफेंस को मजबूत बना रखा है।ब्राजील ने एकदम से अपने खेल का गेयर बदला। मार्सेलो और नेमार की जोड़ी लगातार हमले कर रही है। नेमार ने बॉक्स के बाहर मिले गोल करने के सुनहरे अवसर को गंवाया।हाफ टाइम में 15 मिनट का खेल बाकि है। ब्राजील ने ज्यादातर समय गेंद पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन गोल करने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है।नेमार पर लगातार फाउल हो रहे हैं। जैसे ही नेमार के पास गेंद होती है, उन्हें गिरा दिया जा रहा।कोस्टा रिका का मैच में यह पहला मूव। सेल्सो बोर्गेस ने लो शॉट लगाया, लेकिन शॉट वाइड।ब्राजील ने एक फ्री किक गंवाई। नेमार से उम्मीद थी, लेकिन नतीजा पक्ष में नहीं।मैच की शुरुआत होते ही ब्राजील ने दिखाए आक्रामक तेवर। दूसरे ही मिनट में फिलिप कुटीनियो ने लांग रेंज से शॉट दागा, लेकिन गोलकीपर कीलर नवास के ऊपर से होते हुए गेंद बार को पार करते हुए निकल गई।- एलिसन, थियागो सिल्वा, मिरांडा, कैसेमिरो, गेब्रिएल जीसस, नेमार, फिलिप कुटीनियो, मार्सेलो, पाउलिनियो, विलियन, फैगनर

कोस्टा रिका - कीलर नवास, जॉनी अकोस्टा, गियानकारलो गोंजालेज, सेल्सो बोर्गेस, ऑस्कर दुआर्ते, ब्रायन ओविएडो, ब्रायन रुइज, जोहान वेनेगास, क्रिस्टियन गाम्बो, डेविड गुजमन, मार्को उरेना

Formations for #BRACRC...



Score predictions on this one? pic.twitter.com/VLmhqbXWMK