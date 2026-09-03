एशियन गेम्स 2026: एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा की जगह कौन? भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ने नाम का किया एलान, जानें
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 03 Sep 2026 04:23 PM IST
सार
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ने 77 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है। चोटिल नीरज चोपड़ा की जगह भाला फेंक खिलाड़ी यशवीर सिंह को टीम में शामिल किया गया है। नीरज के अलावा 110 मीटर बाधा दौड़ के धावक तेजस शिरसे भी टीम से बाहर हो गए हैं।
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विस्तार
एशियाई खेल 2026 के लिए में भारत के सबसे बड़े पदक दावेदारों में शामिल नीरज चोपड़ा इस बार अपने खिताब का बचाव करते नजर नहीं आएंगे। चोट के कारण वह एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ने ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स के कांस्य पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी यशवीर सिंह को टीम में शामिल किया है। एशियन गेम्स 2026 19 सितंबर से चार अक्तूबर तक जापान के आइची-नागोया में आयोजित किए जाएंगे।
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एथलेटिक्स फेडरेशन ने कितनी सदस्यीय टीम जारी की?
भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) ने गुरुवार को आगामी एशियन गेम्स के लिए 77 सदस्यीय ट्रैक एंड फील्ड टीम घोषित की। यशवीर सिंह को पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शामिल किया गया है। उनके साथ रोहित यादव भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पहले 73 सदस्यीय टीम में जगह दी गई थी। वह जकार्ता 2018 और हांगझोउ 2023 में जीते अपने एशियन गेम्स खिताब का बचाव करने वाले थे, लेकिन चोट के कारण अब वह जापान में होने वाले खेलों का हिस्सा नहीं होंगे। यशवीर ने हाल में ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर अपनी दावेदारी मजबूत की थी। ऐसे में नीरज की गैरमौजूदगी में उनसे भारत को भाला फेंक में पदक की उम्मीद होगी।
तेजस शिरसे क्यों हुए टीम से बाहर?
पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में भारत को एक और झटका लगा है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पैर में दो स्ट्रेस फ्रैक्चर झेलने वाले तेजस शिरसे को टीम से बाहर कर दिया गया है। वहीं, शुरुआती टीम में छह नए खिलाड़ियों को जगह मिली है। इनमें 200 मीटर धावक हरिता भद्रा, 400 मीटर धाविका किरण पहल, पोल वॉल्टर सिंधुश्री जी, ट्रिपल जंपर आई आशा इलांगो, डिस्कस थ्रोअर सान्या यादव और हैमर थ्रोअर प्रवीण कुमार शामिल हैं।
भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) ने गुरुवार को आगामी एशियन गेम्स के लिए 77 सदस्यीय ट्रैक एंड फील्ड टीम घोषित की। यशवीर सिंह को पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शामिल किया गया है। उनके साथ रोहित यादव भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पहले 73 सदस्यीय टीम में जगह दी गई थी। वह जकार्ता 2018 और हांगझोउ 2023 में जीते अपने एशियन गेम्स खिताब का बचाव करने वाले थे, लेकिन चोट के कारण अब वह जापान में होने वाले खेलों का हिस्सा नहीं होंगे। यशवीर ने हाल में ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर अपनी दावेदारी मजबूत की थी। ऐसे में नीरज की गैरमौजूदगी में उनसे भारत को भाला फेंक में पदक की उम्मीद होगी।
तेजस शिरसे क्यों हुए टीम से बाहर?
पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में भारत को एक और झटका लगा है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पैर में दो स्ट्रेस फ्रैक्चर झेलने वाले तेजस शिरसे को टीम से बाहर कर दिया गया है। वहीं, शुरुआती टीम में छह नए खिलाड़ियों को जगह मिली है। इनमें 200 मीटर धावक हरिता भद्रा, 400 मीटर धाविका किरण पहल, पोल वॉल्टर सिंधुश्री जी, ट्रिपल जंपर आई आशा इलांगो, डिस्कस थ्रोअर सान्या यादव और हैमर थ्रोअर प्रवीण कुमार शामिल हैं।
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कौन से चार चैंपियन खिताब बचाने उतरेंगे?
भारतीय एथलेटिक्स टीम में हांगझोउ एशियन गेम्स के 15 पदक विजेता और चैंपियन शामिल हैं। इनमें चार ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2023 में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था और अब जापान में अपने खिताब का बचाव करेंगे। अविनाश साबले, तजिंदरपाल सिंह तूर, पारुल चौधरी और अन्नू रानी टीम का हिस्सा हैं। साबले ने हांगझोउ में 3000 मीटर स्टीपलचेज में स्वर्ण और 5000 मीटर में रजत जीता था। वहीं तजिंदरपाल सिंह तूर लगातार तीसरी बार एशियन गेम्स में शॉटपुट का स्वर्ण जीतने के इरादे से उतरेंगे। पारुल चौधरी को 1500 मीटर, 3000 मीटर स्टीपलचेज और 5000 मीटर में चुना गया है। अन्नू रानी भाला फेंक में अपना खिताब बचाने उतरेंगी।
और किन किन एथलीटों पर रहेंगी नजरें?
100 मीटर बाधा दौड़ की स्टार ज्योति याराजी भी टीम में हैं। हांगझोउ में रजत पदक जीतने वाली ज्योति इस बार स्वर्ण पदक पर नजर रखेंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर भारत की बड़ी उम्मीद होंगे। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपना दूसरा रजत पदक जीता था। वह पिछले एशियन गेम्स में भी रजत पदक विजेता रहे थे। इसके अलावा तेजस्विन शंकर, गुलवीर सिंह, मोहम्मद अफजल, एंसी सोजन, प्रवीण चित्रवेल और विथ्या रामराज जैसे हांगझोउ पदक विजेता भी टीम में शामिल हैं।
भारतीय एथलेटिक्स टीम में हांगझोउ एशियन गेम्स के 15 पदक विजेता और चैंपियन शामिल हैं। इनमें चार ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2023 में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था और अब जापान में अपने खिताब का बचाव करेंगे। अविनाश साबले, तजिंदरपाल सिंह तूर, पारुल चौधरी और अन्नू रानी टीम का हिस्सा हैं। साबले ने हांगझोउ में 3000 मीटर स्टीपलचेज में स्वर्ण और 5000 मीटर में रजत जीता था। वहीं तजिंदरपाल सिंह तूर लगातार तीसरी बार एशियन गेम्स में शॉटपुट का स्वर्ण जीतने के इरादे से उतरेंगे। पारुल चौधरी को 1500 मीटर, 3000 मीटर स्टीपलचेज और 5000 मीटर में चुना गया है। अन्नू रानी भाला फेंक में अपना खिताब बचाने उतरेंगी।
और किन किन एथलीटों पर रहेंगी नजरें?
100 मीटर बाधा दौड़ की स्टार ज्योति याराजी भी टीम में हैं। हांगझोउ में रजत पदक जीतने वाली ज्योति इस बार स्वर्ण पदक पर नजर रखेंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर भारत की बड़ी उम्मीद होंगे। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपना दूसरा रजत पदक जीता था। वह पिछले एशियन गेम्स में भी रजत पदक विजेता रहे थे। इसके अलावा तेजस्विन शंकर, गुलवीर सिंह, मोहम्मद अफजल, एंसी सोजन, प्रवीण चित्रवेल और विथ्या रामराज जैसे हांगझोउ पदक विजेता भी टीम में शामिल हैं।
हांगझोउ में एथलेटिक्स में प्रदर्शन कैसा था?
हांगझोउ एशियन गेम्स में एथलेटिक्स भारत का सबसे सफल खेल रहा था। भारतीय एथलीटों ने कुल 29 पदक जीते थे, जिसमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य शामिल थे। इस बार भी एथलेटिक्स से भारत को बड़ी संख्या में पदक मिलने की उम्मीद है।
भारत की 77 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम
पुरुष खिलाड़ी और स्पर्धा
महिला खिलाड़ी और स्पर्धा
हांगझोउ एशियन गेम्स में एथलेटिक्स भारत का सबसे सफल खेल रहा था। भारतीय एथलीटों ने कुल 29 पदक जीते थे, जिसमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य शामिल थे। इस बार भी एथलेटिक्स से भारत को बड़ी संख्या में पदक मिलने की उम्मीद है।
भारत की 77 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम
पुरुष खिलाड़ी और स्पर्धा
|खिलाड़ी
|खेल/स्पर्धा
|गुरिंदरवीर सिंह
|100 मीटर, मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले
|अनीमेश कुजूर
|100 मीटर, 200 मीटर, मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले
|विशाल टीके
|400 मीटर, 4x400 मीटर रिले
|राजेश रमेश
|400 मीटर, 4x400 मीटर रिले
|मनुत एस
|4x400 मीटर रिले, मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले
|धर्मवीर चौधरी
|4x400 मीटर रिले
|मोहम्मद अशफाक
|4x400 मीटर रिले
|जय कुमार
|4x400 मीटर रिले, मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले
|मोहम्मद अफजल पी
|800 मीटर
|कृष्ण कुमार
|800 मीटर
|यूनुस शाह
|1500 मीटर
|गुलवीर सिंह
|1500 मीटर, 5000 मीटर, 10000 मीटर
|अविनाश साबले
|3000 मीटर स्टीपलचेज
|यशस पी
|400 मीटर बाधा दौड़
|संतोष तमिल अरासन
|400 मीटर बाधा दौड़
|मुरली श्रीशंकर
|लंबी कूद
|शाहनवाज खान
|लंबी कूद
|प्रवीण चित्रवेल
|ट्रिपल जंप
|कार्तिक उन्नीकृष्णन
|ट्रिपल जंप
|देव मीणा
|पोल वॉल्ट
|कुलदीप कुमार
|पोल वॉल्ट
|सर्वेश अनिल कुशारे
|ऊंची कूद
|आदर्श राम
|ऊंची कूद
|करणवीर सिंह
|शॉटपुट
|तजिंदरपाल सिंह तूर
|शॉटपुट
|यशवीर सिंह
|भाला फेंक
|रोहित यादव
|भाला फेंक
|दमनीत सिंह
|हैमर थ्रो
|प्रवीण कुमार
|हैमर थ्रो
|तेजस्विन शंकर
|डेकाथलॉन
|थौफीक एन
|डेकाथलॉन
|सावन बरवाल
|मैराथन
|कार्तिक करकेरा
|मैराथन
|प्रणव गौरव
|मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले
महिला खिलाड़ी और स्पर्धा
|खिलाड़ी
|खेल/स्पर्धा
|हरिता भद्रा
|200 मीटर, मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले
|उन्नति बोलांडा
|200 मीटर, मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले
|प्राची
|400 मीटर, 4x400 मीटर रिले
|किरण पहल
|400 मीटर, 4x400 मीटर रिले
|गौतमी जयरामन
|800 मीटर
|पूजा
|800 मीटर, 1500 मीटर
|पारुल चौधरी
|1500 मीटर, 3000 मीटर स्टीपलचेज, 5000 मीटर
|सीमा
|5000 मीटर, 10000 मीटर
|अंकिता
|3000 मीटर स्टीपलचेज
|ज्योति याराजी
|100 मीटर बाधा दौड़
|नंदिनी के
|100 मीटर बाधा दौड़
|विथ्या रामराज
|400 मीटर बाधा दौड़, 4x400 मीटर रिले
|अनु आर
|400 मीटर बाधा दौड़
|एंसी सोजन
|लंबी कूद
|शैली सिंह
|लंबी कूद
|लाशा इलांगोवान
|ट्रिपल जंप
|निहारिका वशिष्ठ
|ट्रिपल जंप
|सिंधुश्री जी
|पोल वॉल्ट
|बारानिका एलांगोवन
|पोल वॉल्ट
|पूजा
|ऊंची कूद
|सुप्रिया बी
|ऊंची कूद
|मनप्रीत कौर
|शॉटपुट
|कृष्णा जयशंकर
|शॉटपुट
|अन्नू रानी
|भाला फेंक
|सीमा
|डिस्कस थ्रो
|सान्या यादव
|डिस्कस थ्रो
|अनुष्का यादव
|हैमर थ्रो
|तान्या चौधरी
|हैमर थ्रो
|मंजू रानी
|फुल मैराथन रेसवॉक
|प्रियंका गोस्वामी
|फुल मैराथन रेसवॉक
|पूजा
|हेप्टाथलॉन
|अनामिका केए
|हेप्टाथलॉन
|सुधीक्षा शिवांकर
|4x100 मीटर रिले
|स्नेहा एसएस
|4x100 मीटर रिले, मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले
|नित्या गांधे
|4x100 मीटर रिले
|तमन्ना
|4x100 मीटर रिले, मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले
|श्रबानी नंदा
|4x100 मीटर रिले
|अभिनया राजाराजन
|4x100 मीटर रिले
|नीरू पाठक
|4x400 मीटर रिले
|राशदीप कौर
|4x400 मीटर रिले, मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले
|अंसा बाबू
|4x400 मीटर रिले, मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले
|पूवम्मा आर
|4x400 मीटर रिले
|सलोनी नागर
|4x400 मीटर रिले