एशियन गेम्स 2026: एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा की जगह कौन? भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ने नाम का किया एलान, जानें

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विज्ञापन एशियाई खेल 2026 के लिए में भारत के सबसे बड़े पदक दावेदारों में शामिल नीरज चोपड़ा इस बार अपने खिताब का बचाव करते नजर नहीं आएंगे। चोट के कारण वह एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ने ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स के कांस्य पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी यशवीर सिंह को टीम में शामिल किया है। एशियन गेम्स 2026 19 सितंबर से चार अक्तूबर तक जापान के आइची-नागोया में आयोजित किए जाएंगे।

एथलेटिक्स फेडरेशन ने कितनी सदस्यीय टीम जारी की?

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) ने गुरुवार को आगामी एशियन गेम्स के लिए 77 सदस्यीय ट्रैक एंड फील्ड टीम घोषित की। यशवीर सिंह को पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शामिल किया गया है। उनके साथ रोहित यादव भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पहले 73 सदस्यीय टीम में जगह दी गई थी। वह जकार्ता 2018 और हांगझोउ 2023 में जीते अपने एशियन गेम्स खिताब का बचाव करने वाले थे, लेकिन चोट के कारण अब वह जापान में होने वाले खेलों का हिस्सा नहीं होंगे। यशवीर ने हाल में ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर अपनी दावेदारी मजबूत की थी। ऐसे में नीरज की गैरमौजूदगी में उनसे भारत को भाला फेंक में पदक की उम्मीद होगी।



तेजस शिरसे क्यों हुए टीम से बाहर?

पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में भारत को एक और झटका लगा है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पैर में दो स्ट्रेस फ्रैक्चर झेलने वाले तेजस शिरसे को टीम से बाहर कर दिया गया है। वहीं, शुरुआती टीम में छह नए खिलाड़ियों को जगह मिली है। इनमें 200 मीटर धावक हरिता भद्रा, 400 मीटर धाविका किरण पहल, पोल वॉल्टर सिंधुश्री जी, ट्रिपल जंपर आई आशा इलांगो, डिस्कस थ्रोअर सान्या यादव और हैमर थ्रोअर प्रवीण कुमार शामिल हैं।

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कौन से चार चैंपियन खिताब बचाने उतरेंगे?

भारतीय एथलेटिक्स टीम में हांगझोउ एशियन गेम्स के 15 पदक विजेता और चैंपियन शामिल हैं। इनमें चार ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2023 में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था और अब जापान में अपने खिताब का बचाव करेंगे। अविनाश साबले, तजिंदरपाल सिंह तूर, पारुल चौधरी और अन्नू रानी टीम का हिस्सा हैं। साबले ने हांगझोउ में 3000 मीटर स्टीपलचेज में स्वर्ण और 5000 मीटर में रजत जीता था। वहीं तजिंदरपाल सिंह तूर लगातार तीसरी बार एशियन गेम्स में शॉटपुट का स्वर्ण जीतने के इरादे से उतरेंगे। पारुल चौधरी को 1500 मीटर, 3000 मीटर स्टीपलचेज और 5000 मीटर में चुना गया है। अन्नू रानी भाला फेंक में अपना खिताब बचाने उतरेंगी।



और किन किन एथलीटों पर रहेंगी नजरें?

100 मीटर बाधा दौड़ की स्टार ज्योति याराजी भी टीम में हैं। हांगझोउ में रजत पदक जीतने वाली ज्योति इस बार स्वर्ण पदक पर नजर रखेंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर भारत की बड़ी उम्मीद होंगे। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपना दूसरा रजत पदक जीता था। वह पिछले एशियन गेम्स में भी रजत पदक विजेता रहे थे। इसके अलावा तेजस्विन शंकर, गुलवीर सिंह, मोहम्मद अफजल, एंसी सोजन, प्रवीण चित्रवेल और विथ्या रामराज जैसे हांगझोउ पदक विजेता भी टीम में शामिल हैं।

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