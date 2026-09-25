एशियन गेम्स 2026: कबड्डी में भारत का दबदबा; भारतीय महिला और पुरुष टीम फाइनल में; स्वर्ण से एक कदम दूर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 25 Sep 2026 11:59 AM IST
सार
एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कबड्डी टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों के फाइनल में जगह बना ली। महिलाओं ने नेपाल को 48-24 और पुरुषों ने थाईलैंड को 66-28 से हराया। अब दोनों टीमें स्वर्ण पदक से सिर्फ एक जीत दूर हैं।
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विस्तार
एशियन गेम्स में भारत की कबड्डी टीमों के लिए शुक्रवार का दिन शानदार रहा। पुरुष और महिला दोनों टीमों ने फाइनल में जगह बना ली। महिला टीम ने दिन की शुरुआत सेमीफाइनल में नेपाल को 48-24 से हराकर की। गत चैंपियन भारत हाफ टाइम तक 31-17 से आगे था और टीम का अजेय अभियान जारी रहा। इसके बाद पुरुष टीम ने थाईलैंड को 66-28 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय महिला टीम अब लगातार चौथे एशियन गेम्स स्वर्ण पदक से सिर्फ एक जीत दूर है, जबकि पुरुष टीम 2023 में जीते खिताब का बचाव करने उतरेगी।
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