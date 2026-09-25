फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Sports ›   Asian Games 2026: India’s Kabaddi Dominance Continues as Men’s and Women’s Teams Reach Finals

एशियन गेम्स 2026: कबड्डी में भारत का दबदबा; भारतीय महिला और पुरुष टीम फाइनल में; स्वर्ण से एक कदम दूर

Fri, 25 Sep 2026 11:59 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 25 Sep 2026 11:59 AM IST
सार

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कबड्डी टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों के फाइनल में जगह बना ली। महिलाओं ने नेपाल को 48-24 और पुरुषों ने थाईलैंड को 66-28 से हराया। अब दोनों टीमें स्वर्ण पदक से सिर्फ एक जीत दूर हैं।

विज्ञापन
Asian Games 2026: India’s Kabaddi Dominance Continues as Men’s and Women’s Teams Reach Finals
भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम - फोटो : IANS

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एशियन गेम्स में भारत की कबड्डी टीमों के लिए शुक्रवार का दिन शानदार रहा। पुरुष और महिला दोनों टीमों ने फाइनल में जगह बना ली। महिला टीम ने दिन की शुरुआत सेमीफाइनल में नेपाल को 48-24 से हराकर की। गत चैंपियन भारत हाफ टाइम तक 31-17 से आगे था और टीम का अजेय अभियान जारी रहा। इसके बाद पुरुष टीम ने थाईलैंड को 66-28 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय महिला टीम अब लगातार चौथे एशियन गेम्स स्वर्ण पदक से सिर्फ एक जीत दूर है, जबकि पुरुष टीम 2023 में जीते खिताब का बचाव करने उतरेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed