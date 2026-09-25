एशियन गेम्स 2026: कबड्डी में भारत का दबदबा; भारतीय महिला और पुरुष टीम फाइनल में; स्वर्ण से एक कदम दूर

विज्ञापन

एशियन गेम्स में भारत की कबड्डी टीमों के लिए शुक्रवार का दिन शानदार रहा। पुरुष और महिला दोनों टीमों ने फाइनल में जगह बना ली। महिला टीम ने दिन की शुरुआत सेमीफाइनल में नेपाल को 48-24 से हराकर की। गत चैंपियन भारत हाफ टाइम तक 31-17 से आगे था और टीम का अजेय अभियान जारी रहा। इसके बाद पुरुष टीम ने थाईलैंड को 66-28 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय महिला टीम अब लगातार चौथे एशियन गेम्स स्वर्ण पदक से सिर्फ एक जीत दूर है, जबकि पुरुष टीम 2023 में जीते खिताब का बचाव करने उतरेगी।