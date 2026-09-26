पितृपक्ष: अपनी जड़ों से जुड़ने और कृतज्ञ होने का पर्व

मनुष्य अपने वर्तमान में जीता है, लेकिन उसकी पहचान केवल वर्तमान से नहीं बनती। उसके पीछे कई पीढ़ियों का संघर्ष, अनुभव, संस्कार और त्याग होता है। हम जिस परिवार, समाज और जीवन व्यवस्था का हिस्सा हैं, उसकी नींव उन लोगों ने रखी, जो हमसे पहले इस संसार में आए और अब हमारे बीच नहीं हैं। हमारे संस्कारों से लेकर हमारी भाषा, परंपराओं और जीवन-मूल्यों तक में कहीं न कहीं उनका अंश मौजूद है। इसी गहरे बोध को जीवित रखने वाली भारतीय परंपराओं में पितृपक्ष का विशेष स्थान है। पितृपक्ष केवल श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की कुछ तिथियों का नाम नहीं है। यह उस भारतीय दृष्टि का हिस्सा है, जो मनुष्य को अपने अस्तित्व के पीछे खड़ी पीढ़ियों को याद करना सिखाती है। सनातन परंपरा मनुष्य को केवल अपने अधिकारों का नहीं, बल्कि अपने ऋणों और कर्तव्यों का भी बोध कराती है। देवऋण, ऋषिऋण और पितृऋण की अवधारणा इसी सोच का हिस्सा है। हम अपने माता-पिता से जीवन पाते हैं, उनसे संस्कार पाते हैं और अपने पूर्वजों से एक ऐसी विरासत प्राप्त करते हैं, जिसे आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए पितृपक्ष मूलतः कृतज्ञता का पर्व है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।

ऋग्वेद के दशम मंडल के 15वें सूक्त में पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई है। मंत्र “इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास ईयुः...”, जिसका अर्थ है, हम उन पितरों को नमन करते हैं, जो हमसे पहले इस संसार में रहे और अब हमारे बीच नहीं हैं। इसी सूक्त में उन पूर्वजों को भी स्मरण किया गया है, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते। यह भाव सनातन दृष्टि की व्यापकता को सामने रखता है। पूर्वज केवल हमारे परिवार के वे लोग नहीं हैं, जिनके नाम हमें मालूम हैं। हमारे अस्तित्व के पीछे एक लंबी पीढ़ी-परंपरा है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारी स्मृति से बाहर हो चुका है। पितृपक्ष इसी विस्मृति के विरुद्ध स्मरण का पर्व है। यह हमें बताता है कि मनुष्य अकेला नहीं है। वह एक निरंतर चलती हुई परंपरा की कड़ी है।आज के समय में जीवन को अधिकारों की भाषा में समझने की आदत बढ़ी है। मुझे क्या मिला? मुझे क्या चाहिए? मेरे अधिकार क्या हैं? इन सवालों पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन सनातन परंपरा इसके साथ एक दूसरा प्रश्न भी रखती है, मैंने क्या पाया और उसके प्रति मेरा दायित्व क्या है? यही पितृऋण की भावना है। जिस जीवन को हमने पाया, वह केवल हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। हमारे माता-पिता ने हमें पाला, हमारे बुजुर्गों ने परिवार को संभाला, किसी ने कठिन समय में घर बनाया, किसी ने अपनी इच्छाएं रोककर अगली पीढ़ी की शिक्षा सुनिश्चित की। किसी ने खेत संभाला, किसी ने कारोबार खड़ा किया, किसी ने परिवार को संकट से निकाला। हम आज जिस जगह खड़े हैं, वहां पहुंचने में हमारी अपनी मेहनत के साथ पिछली पीढ़ियों की मेहनत भी शामिल है। इसलिए पितृपक्ष हमें अपनी सफलता पर अहंकार करने के बजाय उस सफलता के पीछे के योगदान को स्वीकार करना सिखाता है।आज की पीढ़ी अभूतपूर्व बदलाव के दौर में जी रही है। तकनीक ने दुनिया को हमारी हथेली पर ला दिया है। सोशल मीडिया ने दूर बैठे लोगों को जोड़ दिया है, लेकिन कई बार इसी दौर में हम अपने सबसे निकट के इतिहास से दूर होते जा रहे हैं। कितने युवाओं को अपने परदादा का नाम मालूम है? कितनों को पता है कि उनका परिवार मूलरूप से कहां से आया? उनके पूर्वजों ने किन परिस्थितियों में जीवन बिताया? परिवार ने कौन-कौन से संघर्ष देखे? यह जानकारी केवल पारिवारिक जिज्ञासा नहीं है। यह हमारी पहचान का हिस्सा है। पितृपक्ष आज की पीढ़ी को यह अवसर देता है कि वह कुछ समय रुककर अपने परिवार की कहानी सुने। दादा-दादी या नाना-नानी से उनके बचपन के बारे में पूछे। पुराने फोटो देखे। परिवार के पुराने दस्तावेज संभाले। उन लोगों के संघर्ष जाने, जिनकी वजह से आज का जीवन संभव हुआ। जिस पीढ़ी को अपना अतीत मालूम होता है, वह अपने वर्तमान को अधिक गहराई से समझ सकती है।‘श्राद्ध’ शब्द का संबंध ही ‘श्रद्धा’ से माना जाता है, अर्थात् श्रद्धा के साथ किया गया कर्म। सनातन परंपरा में श्राद्ध केवल किसी विधि को पूरा कर लेने का नाम नहीं है। उसके पीछे भावना है, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ हैं और उनके लिए मंगल की कामना करते हैं। तर्पण में जल अर्पित करना हो, पिंडदान हो या श्राद्ध में भोजन कराना, इन सभी कर्मों के पीछे मूल भावना अर्पण और स्मरण की है। यही कारण है कि श्राद्ध को केवल बाहरी कर्मकांड तक सीमित करना इसके मूल भाव को छोटा कर देना होगा। यदि कोई व्यक्ति विधि करता है, लेकिन अपने माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता तो पितृपक्ष की भावना अधूरी रह जाती है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करता है, उनके अच्छे संस्कारों को जीवन में अपनाता है और परिवार की अगली पीढ़ी को वह विरासत सौंपता है, वह पितृपक्ष के वास्तविक मर्म के अधिक निकट दिखाई देता है।एक और बात, पूर्वजों का सम्मान केवल उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाने से पूरा नहीं होता। यदि हमारे किसी पूर्वज ने ईमानदारी को महत्व दिया तो उसे अपने जीवन में अपनाना भी उनका सम्मान है। यदि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में परिवार को जोड़े रखा तो परिवार में संवाद बनाए रखना भी उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है। यदि उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया तो अगली पीढ़ी को शिक्षा देना भी उसी परंपरा का विस्तार है। इस अर्थ में पितृपक्ष अतीत की ओर देखने के साथ-साथ भविष्य की ओर देखने का अवसर भी है। हमने अपने पूर्वजों से क्या पाया, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल है, हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे?आज परिवारों में दूरी बढ़ रही हैं। बुजुर्ग अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। बच्चों को अपने परिवार के इतिहास की जानकारी कम होती जा रही है। ऐसे समय में पितृपक्ष एक अवसर बन सकता है, परिवार को फिर से एक साथ बैठाने का, बुजुर्गों की बातें सुनने का और अपनी जड़ों को समझने का। इन दिनों घर के बच्चे अपने दादा-दादी या माता-पिता से परिवार का इतिहास पूछें। पुराने फोटो और दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करें। परिवार में जिन लोगों ने कठिन समय देखा है, उनकी स्मृतियां रिकॉर्ड करें। बच्चों को केवल यह न बताएं कि हमारे पूर्वज कौन थे, बल्कि यह भी बताएं कि उन्होंने किन मूल्यों के साथ जीवन जिया। यही परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का वास्तविक तरीका है।पितृपक्ष हमें यह भी सिखाता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। हमसे पहले भी लोग थे, जिन्होंने हमारे लिए रास्ते बनाए। हमारे बाद भी लोग आएंगे, जिनके लिए हमें रास्ते बनाने हैं। इसलिए पितृपक्ष केवल अतीत का पर्व नहीं है। यह पीढ़ियों के बीच संवाद का पर्व है। पूर्वजों का सम्मान केवल पिंडदान में नहीं, उनके अच्छे संस्कारों को जीवन में उतारने में है। केवल तर्पण में नहीं, कृतज्ञता में है। केवल स्मरण में नहीं, सेवा में है। और केवल अतीत को याद करने में नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर विरासत छोड़ने के संकल्प में भी है। सनातन परंपरा का यही सौंदर्य है, वह मनुष्य को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए भविष्य की ओर बढ़ना सिखाती है। पितृपक्ष उसी निरंतर यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।