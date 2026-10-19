विजयादशमी 2026: जीवन में सुख-समृद्धि के लिए दशहरा पर जरूर करें ये ज्योतिषीय उपाय

कल देशभर में विजयादशमी का त्योहार बड़े ही धूम-धाम के साथ मनाया जाएगा। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा बड़े ही जोश और उमंग के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण को युद्ध में हराकर उसका वध किया था। इसके अलावा मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक चले युद्ध में मां ने राक्षस का अंत किया था। तब से इस दिन को विजयादशमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। दशहरे पर जीवन में सुख-समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय अपनाए जाते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से उपाय हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

1- दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार होता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला बनाकर दहन किया जाता है। दशहरा पर रावण के पुतले का दहन होने के बाद उसमें से थोड़ी जली लकड़ी और राख को घर पर लाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है और सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं।2- दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अगर नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।3- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे के दिन शमी के पेड़ से जुड़े कुछ उपाय बहुत ही कारगर और लाभकारी होता है। इस दिन शमी के पेड़ की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय हासिल होती है। साथ ही साथ कानूनी बाधाओं से छुटकारा मिलता है।4- दशहरे के दिन हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दशहरे पर सुंदरकांठ का पाठ करना, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू और पान अर्पित करना बहुत ही लाभकारी होता है।5- दशहरे के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान होता है। इस दिन पूजा में नारियल जरूर अर्पित करें। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जीवन में हमेशा सुख और संपन्नता आएगी।6- दशहरे के दिन अपने घर के पास के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करें और वहां पर झाड़ू का दान करें। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में तिजोरी भरी हुई होती है।दशमी तिथि की शुरुआत- 20 अक्तूबर दोपहर 12 बजकर 50 मिनट सेदशमी तिथि की समाप्ति- 21 अक्तूबर दोपहर 02 बजकर 11 मिनट परविजया मुहूर्त- दोपहर 01 बजकर 59 मिनट से लेकर 02 बजकर 45 मिनट तक।शाम 5 बजकर 47 मिनट से लेकर रात्रि 08 बजकर 21 मिनट तक।