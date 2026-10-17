रावण दहन के बाद राख घर लाना शुभ या अशुभ? जानें क्या कहती है मान्यता

1 of 5 रावण दहन - फोटो : amar ujala







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दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व 20 अक्तूबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन देशभर में रावण दहन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण का पुतला जलते देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। इस दौरान कई लोग पुतले के जलने के बाद बची राख को भी अपने साथ ले आते हैं। लेकिन क्या रावण दहन की राख को घर में रखना शुभ माना जाता है? आइए जानते हैं इससे जुड़ी मान्यताएं और राख को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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2 of 5 रावण दहन के बाद बची राख को लेकर क्या है मान्यता? - फोटो : संवाद

रावण दहन के बाद बची राख को लेकर क्या है मान्यता?

धार्मिक परंपरा में रावण को अहंकार, अधर्म और बुराई का प्रतीक माना जाता है। दशहरे पर उसका पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। इसी वजह से कुछ धार्मिक मान्यताओं में रावण दहन के बाद बची राख को घर में लाकर रखने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि, रावण दहन की राख को घर में रखने से दुर्भाग्य आता है या परिवार की सुख-शांति प्रभावित होती है, इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे लेकर अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं में अलग-अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। इसलिए ऐसी बातों को निश्चित परिणाम मानने के बजाय धार्मिक विश्वास के रूप में समझना चाहिए।

3 of 5 रावण दहन के बाद बची राख को घर या पूजा स्थान में संभालकर नहीं रखना चाहिए। - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

क्या घर या पूजा स्थान में रखनी चाहिए रावण दहन की राख?

कुछ मान्यताओं के अनुसार, रावण दहन के बाद बची राख को घर या पूजा स्थान में संभालकर नहीं रखना चाहिए। दशहरे का मुख्य संदेश नकारात्मक प्रवृत्तियों का त्याग करना और सदाचार को अपनाना है। ऐसे में लोग राख को घर लाने के बजाय वहीं छोड़ देते हैं, जहां दहन हुआ हो। वहीं, रावण दहन की राख को लेकर कोई एक सर्वमान्य धार्मिक नियम नहीं है, जो सभी लोगों और परंपराओं पर लागू हो। इसलिए केवल डर या किसी अनहोनी की आशंका के कारण परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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4 of 5 रावण दहन की राख गलती से घर आ जाए तो क्या करें? - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

अगर रावण दहन की राख गलती से घर आ जाए तो क्या करें? राख को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें।

राख को हाथों से सीधे छूने से बचें। जरूरत पड़ने पर दस्ताने या किसी उपयुक्त साधन का इस्तेमाल करें।

राख को सड़क, खुले स्थान या पानी के स्रोत में न फैलाएं।

इसे नदी या तालाब में डालने से बचें, क्योंकि पुतले में इस्तेमाल हुई सामग्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है।

स्थानीय कचरा प्रबंधन के नियमों के अनुसार राख का निपटान करें।

यदि राख में प्लास्टिक, रंग या अन्य कृत्रिम सामग्री मिली हो, तो उसे मिट्टी में दबाने के बजाय उचित तरीके से हटाना बेहतर है।

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