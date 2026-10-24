शरद पूर्णिमा कल: भगवान श्रीकृष्ण का गोपियों संग महारास और खुले आसमान में खीर रखने का महत्व, जानिए मान्यताएं

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द्रिक पंचांग के अनुसार, 25 अक्तूबर को शरद पूर्णिमा का त्योहार है। पंचांग के अनुसार, हर वर्ष आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, इसे कोजागरी और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा को लेकर कई तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं। इस खुले आसमान के नीचे खीर रखने का महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं में होता है, इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और भगवान श्रीकृष्ण गोपियों संग महारास रचाते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं तिथि, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय, खीर रखने का समय और मान्यताएं।