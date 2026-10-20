विजयादशमी पर पढ़ें श्रीरामजी की आरती, श्री राम चंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम्

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आज, मंगलवार 20 अक्तूबर को देशभर में विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। हिंद धर्म में विजयादशमी के पर्व का विशेष महत्व होता है। इस दिन देशभर में रामलीलाओं का मंचन किया जाता है और शाम को भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध का मंचन करते हुए रावण का वध होता है। इसके बाद रावण के पुतले बनाकर दहन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यतओं के अनुसार, इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया और अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। जिसके चलते देशभर में रावण दहन के साथ शस्त्र पूजा होती है। दशहरा पर भगवान राम की विधि-विधान से साथ पूजा होती है जिससे जीवन में सुख-समृद्धि और मंगलकामना होती है। दशहरा पर भगवान राम की पूजा के साथ अंत में आरती जरूर करें। आइए जानते हैं दशहर पर श्रीराम जी की आरती...