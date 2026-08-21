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Motivational Quotes

Motivational Quotes

									जीवन में तीन चीजें जरूर अर्जित करे विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य
क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है,
संतोष सबसे बड़ा धन है
और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। 
								
									जब नोटों का रंग बदला तब लोगों की जान निकल गई,
सोंचो जब औलाद रंग बदलती होगी,
तो माँ-बाप पर क्या बीतती होगी। 
								
									कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना,
अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा।
								
									जीवन में परेशान हो तो घर, परिवार, दोस्त बदलना छोड़ दो,
बदलना ही है तो स्वयं को बदलो। 
								
									मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए,
इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं।
								
									कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है,
कि जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे रहा हो,
तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है,
एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा।
								
									दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है,
कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए।
								
									कोई किसी का नही दुनिया में
मैंने पैसो से रिश्तों को बनते देखा है।
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