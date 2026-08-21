कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है,

कि जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे रहा हो,

तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है,

एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा।