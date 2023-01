World Wide Web: क्या है WWW? बड़ी रोचक है इसकी शुरुआत की कहानी

What is WWW - फोटो : Istock

What is WWW: इंटरनेट का संसार बहुत बड़ा है। इसने आज दुनिया के समक्ष एक ऐसे डिजिटल संसार को खड़ा किया है, जहां हमारे कई जरूरी काम काफी आसानी से हो रहे हैं। इंटरनेट आने के बाद सूचना क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आई है। अक्सर जब भी हम इंटरनेट की दुनिया पर किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं। उस दौरान सबसे पहले WWW का उपयोग जरूर करते हैं। वहीं क्या आपको WWW के बारे में पता है? What is WWW और कैसे इसकी शुरुआत हुई? How WWW Started अगर नहीं, तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आज जिस इंटरनेट की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। उसकी शुरुआत 12 मार्च, 1989 में हुई थी। इस दौरान टिम बर्नर्स ली ने WWW यानी World Wide Web की शुरुआत की थी। टिम बर्नर्स ली ने WWW की शुरुआत यूरोपीय नाभिकीय नाभिकीय संगठन (CERN) में काम करते हुए किया। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -