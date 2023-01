Sensex: क्या आपको पता है सेंसेक्स कैसे काम करता है? अगर नहीं, तो जान लीजिए आज

What is Sensex - फोटो : Istock

What is Sensex: अक्सर हम लोग शेयर मार्केट से जुड़ी शब्दावली जैसे सेंसेक्स और निफ्टी के विषय में सुनते रहते हैं। समाचार पत्रों या न्यूज चैनलों पर रोजाना ऐसी खबरें आती हैं, जिनमें कहा जाता है कि आज सेंसेक्स सूचकांक में इतना उछाल देखने को मिला, सेंसेक्स में आज इतनी गिरावट आई। स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं। उनमें से अधिकतर लोगों को सेंसेक्स के बारे में पता है। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें सेंसेक्स के बारे में नहीं पता है। अगर आपको भी सेंसेक्स क्या है? What is Sensex और यह कैसे कार्य करता है? How Sensex Works इस बारे में नहीं पता है। ऐसे में आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको सेंसेक्स के बारे में बेहद ही आसान भाषा में समझाएंगे। सेंसेक्स सूचकांक में होने वाले बदलावों का व्यापक असर निवेश बाजार पर पड़ता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -