Tips and Tricks: भूले हुए लॉगिन आईडी और पासवर्ड का गूगल क्रोम पर आसानी से लगा सकते हैं पता, जानिए कैसे

How To Know the Forgotten Login Id and Password on Google Chrome: आज हम में से अधिकतर लोग स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। स्मार्टफोन ने हमारी लाइफस्टाइल को बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। स्मार्टफोन में इंटरनेट सर्फिंग के लिए कई लोग गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। किसी दूसरे ब्राउजर के मुकाबले गूगल क्रोम ज्यादा सुरक्षित और सुगम विकल्प है। इसी वजह से करोड़ों लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। गूगल क्रोम पर सर्फिंग करते समय कई बार हम फेसबुक, जीमेल या किसी दूसरी जगह पर लॉगिन करते हैं। हालांकि, कई मर्तबा हम में से अधिकतर लोग अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को भूल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप फॉर्गोट पासवर्ड करके अपने पासवर्ड को दोबारा रिसेट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में काफी समय बर्बाद होता है। वहीं क्या आप इस बारे में जानते हैं कि आप अपने भूले हुए लॉगिन आईडी और पासवर्ड को गूगल क्रोम की मदद से आसानी से पता कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में -