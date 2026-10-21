अलर्ट: करवा चौथ पर ऑनलाइन गिफ्ट या ज्वेलरी खरीदते समय ठगी से कैसे बचें? एक गलती और बैंक खाता खाली

Karwa Chauth Online Shopping Alert: करवा चौथ का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। इस मौके पर कई लोग अपने जीवनसाथी के लिए कपड़े, ज्वेलरी, घड़ियां और दूसरे गिफ्ट खरीदते हैं। वहीं, समय बचाने के लिए लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं।





पर त्योहारों के दौरान आकर्षक ऑफर और कम कीमत देखकर जल्दबाजी में खरीदारी करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है जिससे आप अपनी मेहनत की कमाई गंवा सकते हैं। दरअसल, कई बार ग्राहक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जो असली शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसी दिखाई देती है। लेकिन होती नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस करवा चौथ ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि, आप ठगी से बच सकें। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...