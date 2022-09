IRCTC Ticket Booking Agent: आप आईआरसीटीसी के साथ मिलकर कमा सकते हैं हर महीने 80 हजार रुपये, जानें डिटेल्स

1 of 5

How To Become IRCTC Ticket Booking Agent: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म (आईआरसीटीसी) अपने यात्रियों को कई तरह की सुविधाओं को ऑफर करता है। इसके माध्यम से आप आसानी से ट्रेन टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। आपको शायद ही इस बारे में पता होगा कि आप आईआरसीटीसी के साथ मिलकर हर महीने अपनी अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। अगर आप कमाई करने के लिए किसी नए बिजनेस को शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में आप आईआरसीटीसी के साथ मिलकर टिकट बुकिंग एजेंट बनकर हर महीने 80 हजार रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग एजेंट बनना होगा। आप आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग एजेंट बनने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस काफी आसान है। इसके बाद आप आईआरसीटीसी के ऑथोराइज्ड टिकट बुकिंग एजेंट बन जाएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -