क्या रात में सोते हुए यात्री की टिकट चेक कर सकता है TTE? जानें अपने कानूनी अधिकार

Can TTE Check Tickets of Sleeping Passengers?: भारतीय रेलवे से हर दिन करोड़ों लोग लंबी दूरी का सफर तय करते हैं। रात के समय यात्रियों की सहूलियत और सुकून भरी नींद के लिए रेलवे ने कुछ खास नियम बनाए हैं। अक्सर यात्रियों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या रात में सोते समय टीटीई आकर उनका टिकट चेक कर सकता है।
रेलवे के आधिकारिक नियमों के मुताबिक, रात के वक्त टीटीई को यात्रियों की नींद में खलल डालने की इजाजत नहीं होती है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिनमें टीटीई रात में भी आपकी टिकट की जांच कर सकता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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Indian Railways
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रात 10 से सुबह 6 बजे तक लागू रहता है नियम
- भारतीय रेलवे के दिशा-निर्देशों के अनुसार, रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे के बीच टीटीई सो रहे यात्रियों को जगाकर टिकट चेक नहीं कर सकता।
- इस 8 घंटे की समयावधि में यात्रियों को शांति से सोने का अधिकार दिया गया है।
- यह नियम स्लीपर क्लास और सभी एसी कोचों पर समान रूप से लागू होता है।
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रात 10 बजे के बाद चढ़ने वाले यात्रियों पर अपवाद
- इस नियम का सबसे बड़ा अपवाद वे यात्री हैं जो रात 10:00 बजे के बाद किसी स्टेशन से ट्रेन में सवार होते हैं।
- अगर आपकी यात्रा रात में 10 बजे के बाद शुरू हुई है, तो टीटीई आपकी सीट पर आकर टिकट और पहचान पत्र चेक कर सकता है।
- ऐसे में यात्री यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें जगाया न जाए।
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भारतीय रेलवे।
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सुरक्षा और औचक जांच की स्थिति में छूट
- सामान्य दिनों के अलावा, अगर ट्रेन में किसी सुरक्षा कारण या रेलवे विजिलेंस की औचक जांच की स्थिति बनती है, तो यह समय-सीमा का नियम लागू नहीं होता है।
- किसी संदिग्ध गतिविधि या आपराधिक घटना की आशंका होने पर सुरक्षा बल और टीटीई किसी भी समय यात्रियों की जांच और सत्यापन कर सकते हैं।
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नियम का उल्लंघन होने पर ऐसे करें शिकायत
- अगर आपकी यात्रा रात 10 बजे से पहले शुरू हो चुकी है और फिर भी कोई टीटीई बेवजह आपको जगाकर परेशान करता है, तो आप इसका विरोध कर सकते हैं।
- ऐसी स्थिति में आप रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके या 'रेलमदद' एप के जरिए तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।