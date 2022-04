How to Boost Laptop Speed - फोटो : Istock

Best Laptop For Work From Home: कोरोना महामारी के बाद भारत में कई लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस आने के बाद से देश के वर्क कल्चर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आपके पास एक अच्छे लैपटॉप का होना जरूरी है। अक्सर कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए लैपटॉप मुहैया कराती हैं। हालांकि, कई कर्मचारी बढ़ते प्रेशर को देखते हुए एक अच्छे लैपटॉप को खरीदना पसंद करते हैं। अगर आप भी अपने काम को देखते हुए एक अच्छे लैपटॉप को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज हम आपको कुछ शानदार लैपटॉप के बारे में बताने वाले हैं। इन लैपटॉप को खरीदने के बाद आपका काम काफी आसान हो जाएगा। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड काफी अच्छी है। ऐसे में आप प्रेशर के दौरान भी अपने काम को काफी जल्दी से कर सकेंगे। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इनके बारे में -