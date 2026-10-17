नवरात्रि में मुख्य दरवाजे पर तोरण लगाने से पहले जरूर करें ये काम, जानें इसे हटाने का सही नियम

1 of 5 नवरात्रि के बाद तोरण का क्या करें? - फोटो : AI







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2 of 5 आम के पत्तों का तोरण लगाने से पहले करें पूजा - फोटो : instagram

आम के पत्तों का तोरण लगाने से पहले करें पूजा

नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक और श्री का चिह्न बनाना शुभ माना जाता है। इसके साथ आम के पत्तों की बंदनवार भी लगाई जा सकती है। तोरण तैयार करते समय ध्यान रखें कि पत्ते साबुत और अच्छी स्थिति में हों। उन्हें बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला धागा भी ठीक होना चाहिए।



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तोरण की पूजा करना क्यों है जरूरी?

धार्मिक परंपराओं में आम के वृक्ष को विशेष स्थान प्राप्त है। इसके पत्तों का उपयोग पूजा-पाठ और मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता है। कई लोग घर के दरवाजे पर बंदनवार तो लगा देते हैं, लेकिन उसकी पूजा करना भूल जाते हैं। मान्यता के अनुसार, तोरण लगाने से पहले उस पर गंगाजल छिड़ककर विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही उसे मुख्य दरवाजे पर लगाना उचित माना जाता है।



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तोरण लगाते समय घर के मुख्य द्वार की दिशा का भी ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही, पूरे घर के लिए एक ही बंदनवार लगाने की परंपरा बताई गई है। अलग-अलग जगहों पर कई बंदनवार लगाने से बचने की बात भी कही जाती है।

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5 of 5 नवरात्रि के बाद तोरण हटाते समय न करें यह गलती - फोटो : iStock