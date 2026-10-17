फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Religion ›   navratri aam ke patton ka toran lagane ki vidhi niyam

नवरात्रि में मुख्य दरवाजे पर तोरण लगाने से पहले जरूर करें ये काम, जानें इसे हटाने का सही नियम

Sat, 17 Oct 2026 01:09 PM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 17 Oct 2026 01:09 PM IST
सार

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आम के पत्तों का तोरण लगाने से पहले उसकी पूजा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं कि इसे लगाने का सही तरीका क्या है और नवरात्रि समाप्त होने पर इसे कैसे हटाना चाहिए? 

विज्ञापन
navratri aam ke patton ka toran lagane ki vidhi niyam
नवरात्रि के बाद तोरण का क्या करें? - फोटो : AI

नवरात्रि के पावन दिनों में मां दुर्गा की आराधना के साथ घर के प्रवेश द्वार को सजाने की परंपरा भी निभाई जाती है। इस अवसर पर श्रद्धालु दरवाजे पर आम के पत्तों की बंदनवार लगाते हैं, कुमकुम से स्वास्तिक बनाते हैं और कलश की स्थापना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन प्रतीकों को शुभता और सकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, आम के पत्तों का तोरण लगाने से पहले उसकी पूजा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं कि इसे लगाने का सही तरीका क्या है और नवरात्रि समाप्त होने पर इसे कैसे हटाना चाहिए? 



विजयादशमी 2026: दशहरे पर क्या होती है दशहरी देने की परंपरा? जानिए इसका महत्व
नवरात्रि के आखिरी दिन करें ये चार खास उपाय, साल भर बरसेगी माता रानी की असीम कृपा
Trending Videos
navratri aam ke patton ka toran lagane ki vidhi niyam
आम के पत्तों का तोरण लगाने से पहले करें पूजा - फोटो : instagram

आम के पत्तों का तोरण लगाने से पहले करें पूजा
नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक और श्री का चिह्न बनाना शुभ माना जाता है। इसके साथ आम के पत्तों की बंदनवार भी लगाई जा सकती है। तोरण तैयार करते समय ध्यान रखें कि पत्ते साबुत और अच्छी स्थिति में हों। उन्हें बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला धागा भी ठीक होना चाहिए।
 

navratri aam ke patton ka toran lagane ki vidhi niyam
तोरण की पूजा करना क्यों है जरूरी? - फोटो : instagram

तोरण की पूजा करना क्यों है जरूरी?
धार्मिक परंपराओं में आम के वृक्ष को विशेष स्थान प्राप्त है। इसके पत्तों का उपयोग पूजा-पाठ और मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता है। कई लोग घर के दरवाजे पर बंदनवार तो लगा देते हैं, लेकिन उसकी पूजा करना भूल जाते हैं। मान्यता के अनुसार, तोरण लगाने से पहले उस पर गंगाजल छिड़ककर विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही उसे मुख्य दरवाजे पर लगाना उचित माना जाता है।
 

विज्ञापन
विज्ञापन
navratri aam ke patton ka toran lagane ki vidhi niyam
तोरण की पूजा करना क्यों है जरूरी? - फोटो : instagram

तोरण लगाते समय घर के मुख्य द्वार की दिशा का भी ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही, पूरे घर के लिए एक ही बंदनवार लगाने की परंपरा बताई गई है। अलग-अलग जगहों पर कई बंदनवार लगाने से बचने की बात भी कही जाती है।

विज्ञापन
navratri aam ke patton ka toran lagane ki vidhi niyam
नवरात्रि के बाद तोरण हटाते समय न करें यह गलती - फोटो : iStock

नवरात्रि के बाद तोरण हटाते समय न करें यह गलती
नवरात्रि समाप्त होने पर आम के पत्तों की बंदनवार को उतारकर इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक, इसे सम्मानपूर्वक हटाकर जल में प्रवाहित करना चाहिए। इन परंपराओं का पालन करके श्रद्धालु नवरात्रि के दौरान घर के प्रवेश द्वार की सजावट और पूजा कर सकते हैं।

दशहरा 2026: 20 या 21 अक्तूबर कब मनाई जाएगी विजयदशमी? जानें रावण दहन का शुभ मुहूर्त और महत्व

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed