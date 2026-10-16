किस समय करें दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन? जानें रवि योग में बन रहे शुभ चौघड़िया का समय





इस वर्ष विजयादशमी के पावन अवसर पर रवि योग और विशेष चौघड़िया का बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है, जिससे विसर्जन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आइए इस लेख में समझते हैं कि प्रतिमा विसर्जन का सही समय और जरूरी नियम क्या हैं।





शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा की नौ दिनों तक आराधना करने के बाद विजयादशमी यानी दशहरे के दिन मां की प्रतिमा विसर्जन के साथ संपन्न होता है। इस दिन श्रद्धालु बहुत ही भावुक मन से माता को विदा करते हैं और अगले साल फिर से आने की प्रार्थना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रतिमा का विसर्जन हमेशा सही मुहूर्त और विधि-विधान के साथ किया जाना बेहद शुभ माना जाता है।