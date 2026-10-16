नवरात्रि के आखिरी दिन करें ये चार खास उपाय, साल भर बरसेगी माता रानी की असीम कृपा

Navratri Mahanavami Remedies: पंचांग की गणना के अनुसार, इस वर्ष आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 19 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर आरंभ होगी और 20 अक्तूबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। यही वजह है कि कुछ लोग 18 अक्तूबर को तो कुछ लोग 20 अक्तूबर को महानवमी मनाएंगे। नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा की उपासना और साधना का विशेष समय होता है।





इस पवित्र नौ दिनों के सफर के बाद आखिरी दिन यानी महानवमी का बहुत अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप इस अंतिम दिन कुछ विशेष और आसान उपाय कर लेते हैं, तो पूरे साल मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। आइए इस लेख में सरल भाषा में जानते हैं कि वे चार अचूक उपाय कौन से हैं जिन्हें आपको जरूर करना चाहिए।