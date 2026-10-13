नवरात्रि का चौथा दिन: जानें मां कूष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र, आरती, कथा और भोग की पूरी जानकारी

1 of 7 मां कूष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र, आरती, कथा और भोग - फोटो : AI







Link Copied



शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा की उपासना की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि आठ दिनों की है। हिंदू मान्यताओं में मां कूष्मांडा को सृष्टि की रचनाकार और अपनी दिव्य ऊर्जा से संसार को प्रकाश देने वाली देवी माना जाता है। भक्त उनकी पूजा करके सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। धार्मिक विश्वास है कि मां की आराधना से मनोबल बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र, आरती, व्रत कथा और प्रिय भोग से जुड़ी सभी जरूरी बातें।

Trending Videos

2 of 7 मां कूष्मांडा का स्वरूप और महत्व - फोटो : Amar Ujala

मां कूष्मांडा का स्वरूप और महत्व

मां कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी आठ भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला विराजमान हैं। उनका वाहन सिंह है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी का तेज सूर्य के समान प्रकाशमान है और उनका निवास सूर्य मंडल में माना जाता है। उनकी उपासना को साहस, आरोग्य, यश और समृद्धि की कामना से जोड़ा जाता है।

3 of 7 मां कूष्मांडा की पूजा विधि - फोटो : amar ujala

मां कूष्मांडा की पूजा विधि नवरात्रि के चौथे दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

पूजा स्थल की सफाई करके मां कूष्मांडा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।

दीपक जलाकर देवी का ध्यान करें और उन्हें जल, पुष्प, अक्षत, रोली तथा माला अर्पित करें।

इसके बाद धूप-दीप दिखाएं और फल-मिठाई का भोग लगाएं।

पूजा के अंत में मां की आरती करें और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 7 मां कूष्मांडा को कौन-सा भोग लगाएं? - फोटो : Amar ujala

मां कूष्मांडा को कौन-सा भोग लगाएं?

मां कूष्मांडा को कुम्हड़ा यानी पेठा अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा केसरिया हलवा, पीले रंग की मिठाइयां, मालपुआ, बताशे, फल और नारियल भी चढ़ाए जा सकते हैं। कुछ परंपराओं में दही और विभिन्न प्रकार के हलवे का भोग लगाने की मान्यता है। व्रत रखने वाले भक्त सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं।

विज्ञापन

5 of 7 मां कूष्मांडा व्रत कथा - फोटो : adobe