कब है पापांकुशा एकादशी 21 या 22 अक्तूबर ? जानिए तिथि, महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त

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वैदिक पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 21 अक्तूबर 2026 को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट से होगी और इसका समापन 22 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 47 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्तूबर को रखा जाएगा।पंचांग के अनुसार, 22 अक्तूबर को पापांकुशा पर पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त विशेष रूप शुभ रहेगा। पूजा के लिए यह मुहूर्त सुबह 11 बजकर 43 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। इस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करना फलदायी रहेगा।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने और दान-पुण्य करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। पापांकुशा एकादशी पर व्रत करने के जीवन में सुख-समृद्धि और संपन्नता आती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने और दान करना शुभफलदायी होता है। पापांकुशा एकादशी पर गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें और भगवान को चंदन, अक्षत, मोली, पुष्प, फल तथा मेवा अर्पित करें। इसके साथ ही 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करना और धूप-दीप से भगवान की आरती करना अति शुभकारी माना जाता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।