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20 अक्तूबर को कितने बजे तक रहेगी नवमी? जानें कन्या पूजन का समय और दशहरा की सही तारीख

Mon, 19 Oct 2026 11:16 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 19 Oct 2026 11:16 AM IST
सार

Mahanavami 20 October 2026: इस साल 19 और 20 अक्तूबर को नवमी तिथि होने से कन्या पूजन और दशहरा की तारीख को लेकर असमंजस है। महानवमी पर मां दुर्गा की पूजा और कन्या पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इससे देवी का आशीर्वाद, सुख-समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। 

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Mahanavami 20 october 2026 kanya pujan time shubh muhurat in hindi
Shardiya Navratri 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

Mahanavami 20 October 2026: इस साल 19 और 20 अक्तूबर को नवमी तिथि पड़ने के कारण लोगों के बीच कन्या पूजन और दशहरा की तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ है। शारदीय नवरात्रि की महानवमी का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा करने और कन्याओं को भोजन कराने से देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने से मनोवांछित फल मिलने और घर में सुख-समृद्धि आने की भी मान्यता है। इस बार नवमी तिथि दो दिनों में पड़ रही है, ऐसे में सवाल है कि 20 अक्तूबर को नवमी कितने बजे तक रहेगी और कन्या पूजन के लिए कौन-सा समय शुभ रहेगा। आइए जानते हैं महानवमी की तिथि, कन्या पूजन का समय और दशहरा मनाने की सही तारीख।

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Mahanavami 20 october 2026 kanya pujan time shubh muhurat in hindi
Mahanavami 20 October 2026 - फोटो : freepik

महानवमी 2026
इस साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 19 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी। इसका समापन 20 अक्तूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर होगा। ऐसे में 19 और 20 अक्तूबर, दोनों दिन नवमी तिथि रहेगी। 19 अक्तूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर नवमी तिथि शुरू होने के बाद कन्या पूजन किया जा सकता है। वहीं, 20 अक्तूबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक नवमी तिथि प्रभावी रहेगी। ऐसे में इस दिन भी नवमी तिथि के दौरान कन्या पूजन किया जा सकता है। 

Mahanavami 20 october 2026 kanya pujan time shubh muhurat in hindi
Mahanavami 20 October 2026 - फोटो : Adobe Stock

कब मनाया जाएगा दशहरा 2026?
इस साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 20 अक्तूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी और 21 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर समाप्त होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दशहरा यानी विजयादशमी मनाने के लिए दशमी तिथि के साथ प्रदोष काल का संयोग महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी आधार पर 20 अक्तूबर 2026 को दशहरा मनाया जाएगा। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्रीराम की रावण पर विजय की स्मृति में विजयादशमी का उत्सव मनाया जाता है।

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Mahanavami 20 October 2026 - फोटो : Adobe stock
नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त
20 अक्तूबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक बताया जा रहा है।

दिन का चौघड़िया
अमृत-सुबह 6:24 से 7:49 बजे तक
काल-सुबह 7:49 से 9:15 बजे तक
शुभ-सुबह 9:15 से 10:40 बजे तक
रोग-सुबह 10:40 से दोपहर 12:05 बजे तक
उद्वेग-दोपहर 12:05 से 1:31 बजे तक
चर-दोपहर 1:31 से 2:56 बजे तक
लाभ-दोपहर 2:56 से शाम 4:22 बजे तक
अमृत-शाम 4:22 से 5:47 बजे तक

 
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Mahanavami 20 October 2026 - फोटो : Adobe Stock

रावण दहन शुभ मुहूर्त
दशहरा के दिन शाम 5 बजकर 47 मिनट के बाद रावण दहन का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है।
विजय मुहूर्त: दोपहर 1:59 बजे से 2:45 बजे तक
अपराह्न पूजा का समय: दोपहर 1:14 बजे से शाम 3:30 बजे तक
प्रदोष काल की शुरुआत: शाम 5:47 बजे
श्रवण नक्षत्र प्रारंभ: 19 अक्तूबर, शाम 3:38 बजे
श्रवण नक्षत्र समाप्त: 20 अक्तूबर, शाम 6:02 बजे
निशिता मुहूर्त: रात 11:41 बजे से 12:31 बजे तक

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

 

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