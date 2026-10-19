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दशहरा 2026: इस दशहरे आपकी खुशियां हो जाएं डबल, इन खास संदेशों से अपनों को दें शुभकामनाएं

Tue, 20 Oct 2026 06:31 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 20 Oct 2026 06:31 AM IST
सार

Happy Dussehra 2026 Wishes: आज देशभर में दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। यह त्योहार भगवान श्रीराम की रावण पर विजय और मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध का प्रतीक है। इस दिन लोग अपनों को शुभकामना संदेश भेजते हैं।

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Happy Dussehra 2026 Wishes - फोटो : AI

Happy Dussehra 2026 Wishes: आज देशभर में दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह पर्व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दशहरा भगवान श्रीराम की लंका पर विजय और रावण के वध की खुशी में मनाया जाता है। इसके अलावा, यह पर्व मां दुर्गा द्वारा महिषासुर का अंत कर अधर्म पर विजय प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए दशहरे को बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन देशभर में जगह-जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। वहीं, कई घरों और मंदिरों में भगवान श्रीराम की पूजा-अर्चना की जाती है। इस शुभ अवसर पर लोग दान-पुण्य जैसे धार्मिक कार्य भी करते हैं। वहीं, इस दिन लोग अपने परिवार, दोस्तों और खास लोगों को शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में आप भी अपनों को इन खूबसूरत संदेशों के जरिए सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं दे सकते हैं।

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Happy Dussehra 2026 Wishes - फोटो : अमर उजाला
अधर्म पर धर्म की विजय
असत्य पर सत्य की विजय
बुराई पर अच्छाई की विजय
पाप पर पुण्य की विजय
अत्याचार पर सदाचार की विजय
क्रोध पर दया, क्षमा की विजय
और अज्ञान पर ज्ञान की विजय।
दशहरा की शुभकामनाएं
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Happy Dussehra 2026 Wishes - फोटो : अमर उजाला
जले रावण, मिटे अहंकार,
जीवन में छाए खुशियों का संसार।
राम जी का नाम लो हर घड़ी,
हर राह बने आसान बड़ी।
दशहरा की शुभकामनाएं
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Happy Dussehra 2026 Wishes - फोटो : अमर उजाला
बुराई का होता है विनाश,
दशहरा लाता है उम्मीद की आस,
रावण की तरह आपके दुखों का हो नाश।
हैप्पी दशहरा।
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Happy Dussehra 2026 Wishes know Dussehra Images Quotes wallpaper and status
Happy Dussehra 2026 Wishes - फोटो : अमर उजाला

दशहरा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
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