दशहरा पर चमकेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, भाग्य देगा पूरा साथ और सफल होंगे सभी अटके काम

1 of 4 Dussehra 2026 Lucky Rashifal - फोटो : अमर उजाला AI







Link Copied



Dussehra 2026 Lucky Rashifal: इस साल दशहरा 20 अक्तूबर 2026 को मनाया जाएगा। इस बार दशहरा और महानवमी की तिथियों का संयोग होने से पर्व को लेकर विशेष चर्चा है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह समय खास माना जा रहा है। इस दौरान तुला राशि में बुध, सूर्य और शुक्र की युति रहेगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य योग, जबकि सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। इन ग्रहों की स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि, मेष, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहने की संभावना है। इन राशि वालों को धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं और लंबे समय से अटके काम पूरे होने की उम्मीद रहेगी। आइए जानते हैं दशहरा किन तीन राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है।

Trending Videos

2 of 4 Dussehra 2026 Lucky Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए दशहरे के आसपास का समय सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है। इस दौरान अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। छात्रों को करियर में नई दिशा प्राप्त होगी। कानूनी विवादों में भी राहत मिलने की संभावना बन सकती है।

3 of 4 Dussehra 2026 Lucky Rashifal - फोटो : अमर उजाला

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य का साथ मिलने के संकेत दे रहा है। पहले किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। वहीं, व्यापार करने वाले जातकों को लाभ के नए रास्ते मिल सकते हैं। निजी जीवन में भी खुशियां बढ़ सकती हैं। इस समय कोई बड़ा शुभ काम आप कर सकते हैं। भाग्य का हर काम में साथ मिलेगा। परिवार में इस समय खुशियां बनी रहेंगी। पहले किए गए निवेश से भी लाभ मिलने की उम्मीद बन सकती है।

विज्ञापन विज्ञापन