साप्ताहिक राशिफल 2026: वृषभ सहित इन राशि वालों को मिलेगी तरक्की, नौकरी के बनेंगे योग

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Weekly Lucky Horoscope 19 to 25 October 2026: नवमी-अष्टमी के संयोग के बीच अक्तूबर के नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ऐसे में 19 से 25 अक्तूबर 2026 तक का समय ज्योतिषीय दृष्टि से खास रहने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति और उनके राशि परिवर्तन का प्रभाव कई जातकों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। वहीं, सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा। इसके अलावा बुध तुला राशि में स्थित रहेंगे और 24 अक्तूबर को वक्री हो जाएंगे। इसी सप्ताह दशहरा का पर्व भी मनाया जाएगा, जिससे धार्मिक दृष्टि से इस समय का महत्व और बढ़ जाएगा।

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, यह सप्ताह कुछ राशि वालों के लिए तरक्की, मान-सम्मान और नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, जबकि व्यापार करने वालों को नई योजनाओं से लाभ होने की उम्मीद रहेगी। ऐसे में आइए इन भाग्यशाली राशियों को जानते हैं।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह फलदायी रह सकता है। इस दौरान आपको धैर्य का परिणाम प्राप्त होगा। कोई मन की नौकरी के योग बनेंगे। इसके अलावा हर काम में तुरंत सफलता मिलने की उम्मीद अधिक रहेगी। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना आप असानी से कर पाएंगे। साथी को कोई बड़ा उपहार आप देंगे, इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

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तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह फलदायी रह सकता है। कुछ मामलों में आपको सफलता और संतुष्टि मिल सकती है, जबकि कुछ कामों में अपेक्षा के अनुसार परिणाम पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। यह समय आपके लिए बदलाव लेकर आने वाला साबित होगा। कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें और दूसरों की बातों में आकर कोई फैसला न करें। विदेश यात्रा के काम से जुड़े मामले में राहत मिलती दिख रही है।

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