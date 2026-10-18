दुर्गा अष्टमी 2026: महासंयोग में अष्टमी आज, मां महागौरी के आशीर्वाद के साथ अपनों को दें शुभकामनाएं

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Happy Durga Ashtami 2026 Wishes: आज देशभर में दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि के आठवें दिन मां दुर्गा की आठवीं शक्ति माता महागौरी की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन विधि-विधान से कन्या पूजन करने का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कन्या पूजन से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। साथ ही उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। शास्त्रों के अनुसार, अष्टमी तिथि पर पूजा-पाठ और शुभ कार्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस पावन अवसर पर भक्त मां महागौरी की पूजा-अर्चना और व्रत करने के साथ अपने प्रियजनों को भी शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में आप भी इन प्यार भरे संदेशों के जरिए अपनों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

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लक्ष्मी का हाथ हो

सरस्वती का साथ हो

गणेश का निवास हो

और मां दुर्गा के आशीर्वाद से

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो!

जय माता दी!

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पहले मां की पूजा सब कुछ उसके बाद,

आपके साथ सदा बना रहे मां का आशीर्वाद

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

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