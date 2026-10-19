दशहरा 2026: कल है विजयादशमी, जानें क्या खरीदना शुभ और किन चीजों से बचना जरूरी

Dussehra 2026: साल 2026 में 20 अक्तूबर को दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर भगवान श्रीराम की पूजा करने और शुभ कार्यों की शुरुआत करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों की मानें, तो यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसलिए इसपर कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना भी शुभ होता है और इससे घर में सुख-समृद्धि आती है। वहीं, कुछ चीजों को खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि दशहरे के शुभ अवसर पर किन चीजों की खरीदारी करना अच्छा माना जाता है और किन वस्तुओं को घर लाने से बचना चाहिए।

नया वाहन

दशहरे के दिन नया वाहन खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप लंबे समय से वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस अवसर पर शुभ मुहूर्त देखकर खरीदारी कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे नए कार्यों की शुरुआत मंगलमय होती है।



नई झाड़ू

दशहरे पर नई झाड़ू खरीदना भी लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, झाड़ू का संबंध मां लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। ऐसे में इस दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में धन-धान्य और सुख-समृद्धि आने की मान्यता है।



तांबे और पीतल के बर्तन

दशहरे के अवसर पर तांबे और पीतल के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। आप अपनी जरूरत के अनुसार इन धातुओं से बनी वस्तुएं खरीद सकते हैं। दशहरा 2026: जानें विजयादशमी का शुभ मुहूर्त, पान खाने और नीलकंठ दर्शन का महत्व डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।