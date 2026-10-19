फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Festivals ›   Shardiya Navratri mahanavami wishes messages in hindi

महानवमी 2026: दोस्तों और परिवार को भेजें ये भक्तिमय संदेश, मिलेगा मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद

Mon, 19 Oct 2026 11:18 AM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 19 Oct 2026 11:18 AM IST
सार

महानवमी का अवसर अपनों के जीवन में प्रेम, सकारात्मकता और खुशियां बांटने का भी संदेश देता है। इस शुभ अवसर पर आप अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को महानवमी की शुभकामनाएं भेजकर उनके सुखद जीवन की कामना कर सकते हैं।

विज्ञापन
Shardiya Navratri mahanavami wishes messages in hindi
महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

शारदीय नवरात्रि की महानवमी मां दुर्गा की आराधना, शक्ति, भक्ति और आस्था का पावन पर्व है। नवरात्रि के नौवें दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें सुख, समृद्धि, ज्ञान व सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस दिन भक्त विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और मां दुर्गा से परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। महानवमी का अवसर अपनों के जीवन में प्रेम, सकारात्मकता और खुशियां बांटने का भी संदेश देता है। इस शुभ अवसर पर आप अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को महानवमी की शुभकामनाएं भेजकर उनके सुखद जीवन की कामना कर सकते हैं। यहां पढ़ें मां दुर्गा के आशीर्वाद से जुड़े महानवमी के 10 खास शुभकामना संदेश, जिन्हें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं।

Trending Videos
Shardiya Navratri mahanavami wishes messages in hindi
महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं
 

Shardiya Navratri mahanavami wishes messages in hindi
महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

महानवमी के पावन पर्व पर मां सिद्धिदात्री
आपके जीवन से हर दुख और संकट दूर करें।
आपके घर में सुख-समृद्धि का वास हो और
जीवन खुशियों से भर जाए।
महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं
 

विज्ञापन
विज्ञापन
Shardiya Navratri mahanavami wishes messages in hindi
महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

नवदुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की कृपा से
आपके जीवन में ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का आगमन हो।
हर नई सुबह आपके लिए नई उम्मीद और
नई सफलता लेकर आए।
महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं
 

विज्ञापन
Shardiya Navratri mahanavami wishes messages in hindi
महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

मां दुर्गा आपके परिवार को बुरी नजर और हर विपत्ति से बचाएं।
आपके घर में प्रेम, शांति और खुशहाली बनी रहे।
मां का आशीर्वाद आपके जीवन को प्रकाशमय बनाए।
महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं
 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed