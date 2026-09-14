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गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं: "बप्पा आए हैं खुशियां लेकर!" गणेश चतुर्थी पर भेजें ये खास संदेश और शुभकामनाएं

Mon, 14 Sep 2026 06:16 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 14 Sep 2026 06:16 AM IST
सार

happy ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी के खास अवसर पर लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर खुशियां बांटते हैं। आप भी गणपति बप्पा के पावन आगमन पर अपनों को सुंदर शुभकामनाएं, शायरी, कविताएं और संदेश भेजकर इस त्योहार को और भी यादगार बना सकते हैं।

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Happy Ganesh Chaturthi Wishes, Messages and Greetings, Bappa blessings on ganpati puja
गणपति पूजा की शुभकामना संदेश - फोटो : Ai

Ganesh Chaturthi Wishes In Hindi: गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और उल्लासपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह पर्व बुद्धि, ज्ञान, शुभता और विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है।



देशभर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर घरों और पंडालों में बप्पा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। भक्त पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करते हैं और उन्हें मोदक, लड्डू व अन्य प्रिय भोग अर्पित करते हैं।
 

मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख, समृद्धि तथा सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज और संस्कृति को जोड़ने वाला पर्व भी है। बप्पा के आगमन के साथ ही घरों में भक्ति गीतों, आरती और उत्सव का माहौल बन जाता है।

इस खास अवसर पर लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर खुशियां बांटते हैं। आप भी गणपति बप्पा के पावन आगमन पर अपनों को सुंदर शुभकामनाएं, शायरी, कविताएं और संदेश भेजकर इस त्योहार को और भी यादगार बना सकते हैं।
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गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं - फोटो : Ai

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आए रे बप्पा, आए मेरे द्वार,

सज गया आंगन, सजा संसार।

मोदक चढ़ाएं, गाएं मंगल गान,

गणपति बप्पा रखें सबका मान।


गणपति बप्पा मोरया!

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गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं - फोटो : Ai

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बप्पा आए हैं खुशियां लेकर,

घर-आंगन महकाएं प्रेम देकर।

हर संकट को दूर भगाएं,

जीवन में सुख-समृद्धि लाएं।


गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!

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गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं - फोटो : Ai

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गणपति बप्पा का घर में हो आगमन,

खुशियों से भर जाए जीवन का आंगन।

दूर हों सारे दुख और संकट की घड़ी,

शुभ हो आपकी गणेश चतुर्थी।

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गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं - फोटो : Ai

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बप्पा के चरणों में मिलता है सुकून,

उनकी भक्ति से खिल उठता है जुनून।

हर राह आसान हो, हर सपना हो पूरा,

गणपति बप्पा रखें आपका जीवन पूरा।

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

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