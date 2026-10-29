करवा चौथ का चांद देखने के बाद व्रत खोलने के लिए बनाएं ये आसान और स्वादिष्ट व्यंजन

Karwa Chauth Food Recipes In Hindi: करवा चौथ पर दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद चांद के दर्शन और पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। ऐसे में व्रत का पारण करते समय खानपान का ध्यान रखना भी जरूरी है। कई महिलाएं व्रत खोलते ही पूड़ी-कचौड़ी, मिठाई या मसालेदार पकवान खा लेती हैं, लेकिन लंबे समय तक खाली पेट रहने के बाद हल्का और पौष्टिक भोजन करना बेहतर रहता है। इसके लिए आपको बाजार से महंगी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद दाल, चावल, दही और सब्जियों से झटपट स्वादिष्ट डिश तैयार की जा सकती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ पर चांद देखने के बाद आप क्या-क्या बना सकती हैं।