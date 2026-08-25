लिवर की बीमारी: अब हर बार बायोप्सी जरूरी नहीं, एम्स के डॉक्टर ने खोज निकाला इसका आसान तरीका

1 of 4 लिवर की बीमारी का खतरा - फोटो : Adobe Stock Images

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लिवर की बीमारियां वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ये सिर्फ लिवर के लिए ही खतरनाक नहीं हैं, इसका पूरे शरीर पर असर हो सकता है। लिवर दिन-रात बिना रुके काम करता रहता है। खाना पचाने में मदद करने से लेकर पोषक तत्वों को प्रोसेस करने, दवाओं और विषैले पदार्थों के ब्रेक डाउन और शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन बनाने तक में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि लिवर की बीमारियों का असर पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है।



समस्या यह है कि लिवर में गड़बड़ी शुरू होने के बाद ज्यादातर लोगों में लंबे समय तक कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। कुछ लोगों में थकान, भूख कम लगने, पेट में सूजन, पीलिया या वजन तेजी से घटने जैसे संकेत सामने आ सकते हैं जिसे अक्सर सामान्य मानकर इग्नोर कर दिया जाता है।



गंभीर स्थितियों में लिवर की बीमारी फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और कैंसर तक में बदल सकती है। लिवर की गंभीरता जानने के लिए लंबे समय तक बायोप्सी को महत्वपूर्ण जांच माना जाता रहा है। हालांकि अब विशेषज्ञों का कहना है कि बिना बायोप्सी के भी लिवर की समस्याओं का अंदाजा लगाया जा सकता है।

2 of 4 लिवर रोगों के मामले - फोटो : Adobe Stock

पहले बायोप्सी के बारे में जान लीजिए



लिवर की बायोप्सी में लिवर से ऊतक का छोटा हिस्सा लेकर माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है। लिवर की समस्याओं के बारे में पता लगाने के लिए डॉक्टर आमतौर पर खून की जांच, FIB-4 जैसे स्कोर और इलास्टोग्राफी जैसे टेस्ट कराते हैं जिससे जोखिमों का आकलन किया जा सकता है। कुछ मामलों में बीमारी का सही कारण या लिवर के अंदर मौजूद सूक्ष्म बदलाव जानने के लिए बायोप्सी की जरूरत पड़ती है।



मोटापे के साथ लिवर में चर्बी जमा होना आम समस्या है। कुछ लोगों में यह आगे बढ़कर लिवर फाइब्रोसिस हो जाता है। गंभीर स्थिति में लिवर को काफी नुकसान हो सकता है। ऐसे मरीजों की पहचान आसान बनाने के लिए एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों ने एक नया खतरे का अंक तैयार किया है।

मतलब बगैर बायोप्सी के भी इस खतरे की पहचान की जा सकती है।

इसमें लिवर की सख्ती, खून की एक खास जांच और प्लेटलेट की संख्या को एक साथ देखा जाता है। शुरुआती जांच में इस तरीके के अच्छे नतीजे मिले हैं।

3 of 4 लिवर की जांच - फोटो : adobe stock images

189 मरीजों पर हुई जांच



अध्ययन में मोटापे और लिवर में चर्बी की समस्या वाले 189 मरीजों को शामिल किया गया। सभी मरीज वजन कम करने की सर्जरी के लिए एम्स पहुंचे थे।

इनकी सामान्य जांच के साथ लिवर की सख्ती और खून में फाइब्रोसिस से जुड़े संकेतकों की जांच की गई।

सर्जरी के दौरान लिवर का छोटा हिस्सा लेकर भी जांच की गई, ताकि बीमारी की असली स्थिति का पता चल सके।

जांच में 189 में से 33 मरीजों यानी 17.5 प्रतिशत में लिवर की गंभीर फाइब्रोसिस मिली। यानी करीब हर छह मरीजों में से एक का लिवर गंभीर रूप से प्रभावित था।

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4 of 4 लिवर की गंभीर बीमारी - फोटो : Adobe Stock