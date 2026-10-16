सावधान: मेंटल हेल्थ ही नहीं पूरे शरीर के लिए खतरनाक है अकेलापन, इन जानलेवा बीमारियों का बढ़ा देता है खतरा

सोशल मीडिया के इस दौर में भले ही हमारे लाखों फॉलोअर्स हों, पर क्या वास्तविक जिंदगी में आपसे बात करने वाला, आपकी समस्याओं को सुनने वाला कोई है? बड़ी संख्या में लोगों का जवाब होगा-नहीं। यहीं से अकेलेपन की शुरुआत होती है।

अकेलेपन के कारण होने वाली समस्याएं स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, आज का अकेलापन थोड़ा अजीब है। पहले अकेलेपन का मतलब अक्सर आसपास किसी का न होना समझा जाता था। अब भीड़ के बीच रहकर, ऑफिस में लोगों के साथ बैठकर और सोशल मीडिया पर लगातार जुड़े रहने के बावजूद इंसान खुद को अकेला महसूस कर सकता है। स्क्रीन पर चेहरे बहुत हैं, लेकिन दिल की बात कहने वाले कितने हैं, यह सवाल ज्यादा मायने रखता है।

नींद पर असर अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग लगातार अकेलापन महसूस करता है, तो उसे चिंता या तनाव हो सकता है। कुछ लोगों को रात में ठीक से नींद नहीं आती या दिनभर थकान महसूस होती है।

शारीरिक सेहत पर कैसे पड़ सकता है असर? शोध में पाया गया है कि लंबे समय तक सामाजिक अलगाव और अकेलेपन की स्थिति दिल की बीमारी, स्ट्रोक और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को बढ़ाने वाली हो सकती है।

खानपान और रोजमर्रा की आदतों पर असर



अकेलापन महसूस करने वाले कुछ लोग नियमित व्यायाम, समय पर खाने और अपनी सेहत का ध्यान रखने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों में तनाव के कारण ज्यादा खाने या भूख कम लगने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। लंबे समय तक सामाजिक अलगाव वाले लोगों में टाइप-2 डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों का खतरा भी हो सकता है।





अकेलेपन से निपटने के लिए क्या करें?



अकेलेपन की स्थिति से बचने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं।



परिवार या दोस्तों से नियमित बातचीत करने के लिए समय निकालें।

अपनी पसंद की गतिविधियों, जैसे टहलने, पढ़ने या किसी शौक से जुड़ें।

सामाजिक कार्यक्रमों या सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने की कोशिश करें।

अच्छी नींद, संतुलित खानपान और शारीरिक गतिविधि पर ध्यान दें। इससे लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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