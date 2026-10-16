एनीमिया: कहीं आपमें भी तो नहीं हो गई है खून की कमी? जानिए नाखून देखकर कैसे लगा सकते हैं पता

1 of 4 nails - फोटो : Amarujala.com







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खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या लोगों में बहुत कॉमन है, खासकर भारतीय महिलाओं में ये दिक्कत सबसे ज्यादा देखी जा रही है। आंकड़ों से पता चलता है कि देश की करीब 57% महिलाएं और किशोरियां एनीमिया से पीड़ित हो सकती हैं।



आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करती है। जब शरीर में पर्याप्त आयरन नहीं होता, तो हीमोग्लोबिन बनाने में परेशानी होती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद वह प्रोटीन है, जो शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसकी कमी होने पर लोगों में थकान, कमजोरी, सांस फूलने और त्वचा के पीला पड़ने जैसी दिक्कतें होने लगती हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, एनीमिया की समस्या भले ही कॉमन है पर अगर समय रहते इसपर ध्यान न दिया जाए या फिर इलाज न हो पाए तो इसके कारण गंभीर समस्याओं का भी खतरा हो सकता है।



क्या आप जानते हैं कि नाखूनों में होने वाले बदलावों को देखकर भी एनीमिया का पता लगाया जा सकता है? कैसे, आइए जान लेते हैं।

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2 of 4 खून की कमी और एनीमिया का खतरा - फोटो : Freepik.com

नाखून देते हैं एनीमिया का संकेत



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, एनीमिया के कारण थकान-कमजोरी के अलावा कुछ लोगों में नाखूनों में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। नाखूनों की कमजोरी से लेकर इसके रंग में बदलाव के आधार पर एनीमिया की पहचान की जा सकती है।



हालांकि नाखूनों में दिखने वाले बदलाव को हर बार एनीमिया का संकेत नहीं माना जा सकता। फंगल संक्रमण, चोट और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं में भी इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं इसलिए बीमारी का पता लगाने के लिए एनीमिया के दूसरे लक्षणों पर भी ध्यान देते रहना जरूरी है।

मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में कुछ लोगों के नाखून कमजोर हो सकते हैं।

नाखूनों की कमजोरी कई बार इतनी बढ़ जाती है नाखून आसानी से टूटने या परतों में अलग होने लग सकते हैं।

3 of 4 नाखूनों में दिखने वाले बदलाव - फोटो : Adobe Stock

नाखूनों का रंग और बनावट पर दें ध्यान



एनीमिया की समस्या के कारण त्वचा में पीलापन दिखाई देना एक आम लक्षण है। कभी-कभी नाखूनों के आसपास या नाखूनों के रंग में भी ऐसा बदलाव नजर आ सकता है। ऑक्सीजन से भरपूर लाल रक्त कोशिकाओं के कारण नाखूनों के नीचे की त्वचा और ऊतक आमतौर पर गुलाबी दिखते हैं। हालांकि जह हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने लगता है तो यह रंग फीका पड़ जाता है। इसके कारण आपको नाखूनों के नीचे का हिस्सा पीला या सफेद दिखाई दे सकता है।

नाखून के आकार में बदलाव



एनीमिया के कारण कई लोगों में कोइलोनिकिया की भी समस्या हो सकती है। इसमें नाखून बीच से दबा हुआ और किनारों से ऊपर उठा हुआ दिखाई दे सकता है, जिससे उसका आकार चम्मच जैसा लगता है। यह आयरन की कमी का संकेत हो सकता है। इस तरह के बदलाव के साथ अगर आपको अक्सर थकान-कमजोरी और चक्कर आने जैसी दिक्कतें हो रही हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर खून की जांच जरूर करा लें।

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4 of 4 पौष्टिक चीजों का करिए सेवन - फोटो : Freepik.com