1 of 6 रजनीकांत की हिमालय ट्रिप - फोटो : Instagram







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Rajinikanth Fitness and Lifestyle: भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत सिर्फ अपनी शानदार अभिनय और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सादगी, अनुशासित जीवनशैली और आध्यात्मिक सोच के लिए भी जाने जाते हैं। 75 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और सक्रियता प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है।



एक तरफ जहां वह फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ काम से समय निकालकर आध्यात्मिक यात्राओं पर भी जाते हैं। हिमालय से उनका जुड़ाव लंबे समय से रहा है। इन यात्राओं में वह धार्मिक स्थलों के दर्शन करने, ध्यान लगाने और कुछ समय के लिए फिल्मी दुनिया की भागदौड़ से दूर रहने का अवसर पाते हैं।



रजनीकांत की जीवनशैली से जुड़े दो सवाल अक्सर लोगों के मन में आते हैं। पहला, आखिर वह हिमालय की यात्रा पर क्यों जाते हैं? दूसरा, बढ़ती उम्र के बावजूद खुद को फिट और सक्रिय कैसे रखते हैं? उनकी सार्वजनिक बातचीत और मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि आध्यात्मिकता, नियमित व्यायाम, खानपान पर ध्यान और काम के प्रति जुनून उनकी दिनचर्या के अहम हिस्सा हैं। आइए जानते हैं उनके आध्यात्मिक जीवन और फिटनेस से जुड़े उन पहलुओं के बारे में, जिनसे लोग प्रेरणा ले सकते हैं।

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हिमालय से रजनीकांत का पुराना आध्यात्मिक जुड़ाव



रजनीकांत कई बार हिमालय की यात्रा कर चुके हैं। वर्ष 2024 में उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान बताया था कि हर बार उन्हें कुछ नया अनुभव मिलता है। उनके अनुसार, आध्यात्मिकता इंसान को शांति और सुकून का अनुभव कराने में मदद करती है। ऋषिकेश और अन्य आध्यात्मिक स्थलों से उनका जुड़ाव भी चर्चा में रहा है।

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शोहरत से दूर सादगी भरा जीवन



फिल्मी दुनिया में दशकों तक सुपरस्टार बने रहने के बावजूद रजनीकांत सादगी को महत्व देते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह अहंकार से दूर रहने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, मंदिर में समय बिताते हैं और साधारण तरीके से जीवन जीते हैं। ऐसी यात्राएं उन्हें अपनी प्रसिद्धि से अलग होकर आत्मचिंतन का अवसर देती हैं।

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4 of 6 रजनीकांत - फोटो : सोशल मीडिया

75 की उम्र में भी वर्कआउट पर ध्यान



रजनीकांत के वर्कआउट को लेकर भी प्रशंसकों में काफी उत्सुकता रहती है। मीडिया रिपोर्टों में उन्हें स्क्वाट्स और डंबल से जुड़े व्यायाम करते हुए दिखाया गया है। हालिया रिपोर्टों में उनके नियमित व्यायाम और शारीरिक सक्रियता का भी जिक्र है। हालांकि, हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है, इसलिए उनकी एक्सरसाइज की नकल करने के बजाय अपनी उम्र और सेहत के अनुसार व्यायाम करना चाहिए।

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