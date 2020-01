गणतंत्र दिवस 2020: भारत का वह 'शेर', जिसे पाकिस्तानी सेना भी पुकारती थी 'शेरशाह'

{"_id":"5e2756678ebc3e4b2427b76e","slug":"the-lion-of-india-whom-the-pakistani-army-also-called-sher-shah-vikram-batra-untold-stoy","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u0923\u0924\u0902\u0924\u094d\u0930 \u0926\u093f\u0935\u0938 2020: \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u093e \u0935\u0939 '\u0936\u0947\u0930', \u091c\u093f\u0938\u0947 \u092a\u093e\u0915\u093f\u0938\u094d\u0924\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947\u0928\u093e \u092d\u0940 \u092a\u0941\u0915\u093e\u0930\u0924\u0940 \u0925\u0940 '\u0936\u0947\u0930\u0936\u093e\u0939'","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

'मैं हमेशा भगवान से एक सवाल पूछती थी कि मैंने तो आपसे एक ही बेटा मांगा था,आपने मुझे दो क्यों दे दिए ? जब विक्रम कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए। तब मेरी समझ में आया कि एक बेटा ईश्वर ने देश के लिए दिया था और एक मेरे लिए "। विक्रम बत्रा की मां के शब्द हमें उस वीर सपूत का समर्पण और एक मां के गर्व की कहानी बयां करते हैं। 8 जुलाई 1999 विक्रम बत्रा की शहादत की खबर उनके घर के दरवाजे पर पहुंची, सेना के दो अफसर घर पर आए और कहा "बत्रा साहब विक्रम अब इस दुनिया में नहीं हैं "। पिता बेहोश होकर नीचे गिर पड़े और मां ये सुनकर सदियों तक ठहर गई।

15 अगस्त 1999 को उनके अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें वीरता के सबसे बड़े पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा था।

पिता गिरधारीलाल बत्रा ये बोलकर खामोश हो गए मगर एक वीर सपूत की कहानी अमर हो गई।

पालमपुर का एक ग्राउंड जिसका नाम है कैप्टेन विक्रम बत्रा स्टेडियम, शहीद होने के बाद इसी पालमपुर ग्राउंड पर विक्रम का पार्थिव शरीर ले जाया गया था, ऐसा कोई नहीं था। जो इस जाबांज सिपाही को अंतिम विदाई देने ना पहुंचा हो, पूरा शहर उस दिन रोया था बेटे की विदाई में। शहीद विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को कांगड़ा जिले के पालमपुर के सटे बंदला में हुआ था। 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की '13 जम्मू-कश्मीर राइफल्स' में लेफ्टिनेंट के पद पर कैप्टन विक्रम बत्रा को नियुक्ति मिली थी| आइए, इस बहादुर शेर के बारे में जानते हैं,

जब भी कारगिल के दौरान कोई मिशन सफल होता था तो कैप्टन विक्रम बत्रा जोर से बोलते थे - ‘ये दिल मांगे मोर' और अगले ओप्रशन की तरफ चल पड़ते थे, नाम के आगे जो कैप्टन लगा था उसके सही परिभाषा थे कैप्टन विक्रम बत्रा। मुश्किल और दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद भी विक्रम बत्रा ने अपने जाबांज साथियों के साथ 20 जून 1999 को इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया और पाकिस्तानी घुसपेटियों से मुक्त कराया| हर मुश्किल की घड़ी में भी कैप्टन विक्रम बत्रा के मुंह से मुश्किलों को चुनौती देने के लिए एक ही शब्द निकलता था ‘ये दिल मांगे मोर'।

लेफ्टिनेंट जामवाल ने कहा 'ओ ये ये ये' तो विक्रम बत्रा ने कहा 'ये दिल मांगे मोर'।

प्वॉयंट- 5140 पर पाकिस्तान की पोस्ट पर हमला करना था और उसको अपने कब्जे में लेकर आना था, कर्नल योगेश जोशी के सामने दो जाबांज और युवा अधिकारी नौजवान थे लेफ्टिनेंट जामवाल और कैप्टेन विक्रम बत्रा' और इस मिशन को इन्हें ही अंजाम देना था। कर्नल योगेश जोशी ने दोनों को बुलाया और उन्हें दिखाया कि, 'देखो, वहां तुम्हें चढ़ाई करनी है, आज रात को ऑपरेशन शुरू होगा| सुबह तक तुम्हें वहां तक पहुंचना ही होगा' ।

"उन्होंने दोनों जवानों से पूछा कि मिशन की सफलता के बाद आपका कोड क्या होगा? दोनों को अलग अलग रस्ते से मिशन को अंजाम देना था। लेफ्टिनेंट जामवाल ने कहा 'सर मेरा कोड होगा 'ओ ये ये ये' और विक्रम बत्रा ने कहा मेरा कोड होगा 'ये दिल मांगे मोर'।

कैप्टन विक्रम बत्रा के परमवीर बनने की कहानी



‘या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊंगा, या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर'

आखिरी बार कैप्टन विक्रम बत्रा अपने पिता जी एल बत्रा से फोन पर बात कर रहे थे, पिता से बात करते हुए कहा" यू डोंट वर्री,‘या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊंगा, या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर'।

प्वॉयंट 4875 - दुशमन पर लगातार फायर कर रहे थे अचानक उनके एक साथी को गोली लगती है और वो घायल होकर उनके सामने ही गिर जाता है, सिपाही खुले में गिरता है और गोलिया लगातार चल रहीं होती है, विक्रम और रघुनाथ चट्टानों के पीछे बैठकर फायर कर रहे होते हैं।

कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि, 'पाकिस्तानी घुसपैठिये और हम एक ही फ्रीक्वेंसी पर थे, और उन्होंने हमे चुनौती दी।

'शेरशाह ऊपर मत आना...' यह सुनकर मेरे सैनिक गुस्से में आ गए।

उन्होंने कहा, हमें धमकाने की हिम्मत कैसे हुई, हम उनको ठीक कर देंगे।

'दुर्गा माता की जय' बोलकर अपनी पलटन के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा टूट पड़े, अपनी बंदूक से पांच सैनिकों को मार गिराया, मगर खुद पाकिस्तानी मशीनरी का शिकार हो गए।

अपने आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा, अगर हम एक पल के लिए कुछ भी यह सोचते तो हमें मार देते, या हम उन्हें मार देते '।

जब कैप्टन विक्रम बत्रा की AK-47 ने पाकिस्तानी घुसपैठिये को जवाब दिया।

पाकिस्तानी सैनिक विक्रम बत्रा से कह रहे थे, "शेरशाह तुम वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी लाश वापस जाएंगी, विक्रम बत्रा ने पलटकर कहा था,

"एक घंटे रुक जाओ, फिर पता चलेगा कि किनकी लाशें यहां से वापस जाती हैं"।

कैप्टन विक्रम बत्रा ने यह भी कहा, ‘हमारी चिंता मत करो, अपने लिए प्रार्थना करो'।

इस लड़ाई में विक्रम बत्रा का कोड नेम 'शेरशाह' था'।

कैप्टन विक्रम बत्रा एक वाकया हैं कि जब एक पाकिस्तानी घुसपैठिये ने युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा को बोला, ‘हमें माधुरी दीक्षित दे दो, हम नरमदिल हो जाएंगे’।

इस बात पर कैप्टन विक्रम बत्रा मुस्कुराए और इसका जवाब अपनी AK-47 से फायर करते हुए दिया और बोले, ‘लो माधुरी दीक्षित के प्यार के साथ’ और कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।







विक्रम बत्रा अपने साथ घर का बनाया आम का आचार लेकर निकले, पूरा परिवार उनको बस स्टैंड पर छोड़ने गया जैसे ही बस वहा से चली तो विक्रम बत्रा ने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला और परिवार की तरफ देखते हुए हिलाया, माता -पिता को क्या पता था कि ये उनके लाडले से आखिरी मुलाकात हैं अब विक्रम कभी उनके पास वापस लौटकर नहीं आएंगे।



कारगिल युद्ध में मिशन के दौरान एक विस्फोट हुआ और सीने में आकर एक गोली लगी और देश का लाडला हम सभी को 'जय माता दी' कहते हुए कुर्बान हो गया।





ऐसे शहीद हो गया भारत का वीर सपूत ...परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा।

7 जुलाई, 1999 को 4875 प्वांइट पर उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर जब तक कैप्टन विक्रम बत्रा जिंदा रहे, तब तक अपने साथी सैनिकों की जान बचाते रहे और देश के लिए लड़ते रहे।ये आखिरी खत कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने भाई विशाल बत्रा को लिखा, और हमेशा के लिए खत में याद बनकर रह गए।'द ब्रेव' परमवीर चक्र विजेताओं पर लिखी किताब में इस बात का जिक्र हैं कि"विक्रम बत्रा कारगिल की लड़ाई का सबसे जाना पहचाना चेहरा थे। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि जो भी उनके संपर्क में आता था। उन्हें याद रखता था, जब उन्होंने 5140 की चोटी पर जीत हासिल की और कहा 'ये दिल मांगे मोर' तो उस पल उन्होंने पूरे देश की भावनाओं को जीत लिया था' ।मैदान-ए-जंग में भी मुस्कुराते रहते थे विक्रम बत्रा, भारतीय सेना में जाने की प्रेरणा विक्रम बत्रा को 1985 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल 'परमवीर चक्र' देख कर मिली तभी से ठान लिया सेना में जाकर देश की सेवा करनी हैं।विक्रम का चयन पहले मर्चेंट नेवी में हुआ, लेकिन उन्होंने सेना के करियर को ही प्राथमिकता दी। जब उन्होंने मर्चेंट नेवी नहीं जाने का फैसला किया जब उनकी मां ने उनसे पूछा 'कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मर्चेंट नेवी को छोड़ रहे हो ? 'विक्रम का जवाब था, 'जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता मां, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, जिससे मेरे देश का नाम रौशन हो'।8 जुलाई 1999 घर में विक्रम बत्रा की शहादत की खबर उनके दरवाजे पर पहुंची, सेना के दो अफसर घर पर आए और कहा। पिता बेहोश होकर नीचे गिर पड़े और मां ये सुनकर सदियों तक ठहर गई।बेटे की शहादत पर कैप्टन के पिता जी.एल. बत्रा गर्व करते हैं, सरकार से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, मगर वो चाहते हैं कि देश भर के स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में छात्रों को पढ़ाना चाहिए और उनकी वीर गाथा बतानी चाहिए।Captain Vikram Batra pushed aside his colleague telling him that he had a family and took the bullet himself. Capt. Batra acheived martyrdom on 7 July 1999 fighting for his country durihg the Kargil War. Despite heavy odds and the most difficult terrain, Vikram displayed examplary personal bravery and leadership to recapture Point 5140 and Point 4875. He was awarded the Param Vir Chakra posthumously. Vikram was 24 years old. In Param Vir Vikram Batra : The Sher Shah of Kargil, Vikram s father, GL Batra, chronicles his son s life. He attempts to inspire generations and highlight the rigourous lives of men in uniform.)