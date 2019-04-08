ये राइफल भारतीय सेना को बनाती हैं और घातक, दुश्मनों में भी कायम है इनका खौफ

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भारतीय सेना के राइफल
- फोटो : सोशल मीडिया
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indian army
- फोटो : अमर उजाला
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indian army
- फोटो : अमर उजाला