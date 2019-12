क्रिसमस का जश्न देर रात से हुआ शुरू, मनमोहक झालरों से रोशनी में नहाए देश के चर्च

विज्ञापन

Delhi: People lighting candles outside Sacred Heart Cathedral, Gol Dak Khana. #Christmas pic.twitter.com/8Hrqg4aLB8 — ANI (@ANI) December 24, 2019

Kerala: Midnight mass being held at the Saint Joseph's Cathedral in Thiruvananthapuram. #Christmas pic.twitter.com/TvHcCH88jl — ANI (@ANI) December 24, 2019

Goa: Midnight mass at Our Lady of the Immaculate Conception Church, in Panaji. #Christmas pic.twitter.com/pXTwMkGuAH — ANI (@ANI) December 24, 2019

Karnataka: Midnight mass being held at the Saint Francis Xavier's Cathedral in Bengaluru. #Christmas #MerryChristmas pic.twitter.com/vlDcC4Bo4x — ANI (@ANI) December 24, 2019

दुनियाभर में क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा है। देश के भी तमाम चर्च खूबसूरत झालरों की रोशनी से नहाए हुए हैं। कल शाम से चर्चों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। रात के 10 बजे से यहां लोग एकत्र होने लगे थे। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा, कर्नाटक, और महाराष्ट्र समेत देश के तमाम चर्च सजे हुए हैं।दिल्ली के सबसे बड़े गोल डाकखाना स्थित पवित्र हृदय चर्च में लाखों श्रद्धालु प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए पहुंचे। इसमें प्रवेश करते ही बाएं हाथ पर स्थित मां मरियम की ग्रोटी (प्राकट्य का दृश्य) पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कैंडल जलाईं और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इसके बाद लोग रात 11 बजे से शुरू होने वाली कैरेल्स (प्रार्थना गीत) में हिस्सा लेने के लिए जुटे। बुधवार को दिनभर क्रिसमस का जश्न और प्रार्थना कार्यक्रम चलेंगे।मुंबई में सेंट माइकल चर्च में भी रात में काफी तादाद में लोग पहुंचे। वहीं, रात के साथ-साथ कड़ाके की ठंड भी बढ़ी, लेकिन दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के मैदान में टेंट में बने प्रार्थना स्थल पर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। यहां लगभग दो लाख लोगों ने प्रभु यीशु के जन्मोत्सव गीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नॉर्थ एवेन्यू चर्च में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। बुधवार को दिनभर क्रिसमस का जश्न और प्रार्थना कार्यक्रम चलेंगे।केरल के तिरुवनंतपुरम में सेंट जोसेफ कैथेड्रल में आधी रात को होने वाली कैरेल्स में काफी लोग पहुंचे।गोवा के चर्च में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे।कर्नाटक के बंगलूरू में भी भारी तादाद में लोग पहुंचे।