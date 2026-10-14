जोक्स: लड़का- जी आप क्या करती हो? लड़की का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

जोक्स: हंसना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है जो न सिर्फ मन को खुश रखता है, बल्कि तनाव को दूर करने में भी मदद करता है। आज की व्यस्त जिंदगी और काम के बढ़ते बोझ के बीच कुछ पल हंसी-मजाक के लिए निकालना बहुत जरूरी है। खुलकर हंसने से मन खुश रहता है। ऐसे में अगर आप भी दिनभर की थकान और तनाव को भूलकर चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।





पति ने पत्नी को मैसेज किया- आज रात डिनर पर मेरे साथ कुछ दोस्त आ रहे हैं, अच्छा सा खाना बनाना...!

पत्नी का कोई जवाब नहीं आया...!

फिर पति ने दूसरा मैसेज किया- मेरी सैलरी ज्यादा हो गई है, अगले महीने तुम्हें सोने की अंगूठी लाकर दूंगा...!

पत्नी ने रिप्लाई किया- ओ माय गॉड, सच्ची...!

पति- नहीं, वो तो मैं चेक कर रहा था कि मेरा पहला मैसेज मिला या नहीं,

वरना तुम बोलोगी मुझे तो मैसेज मिला ही नहीं...!

