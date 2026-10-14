जोक्स: लड़का- जी आप क्या करती हो? लड़की का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

जोक्स: हंसना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है जो न सिर्फ मन को खुश रखता है, बल्कि तनाव को दूर करने में भी मदद करता है। आज की व्यस्त जिंदगी और काम के बढ़ते बोझ के बीच कुछ पल हंसी-मजाक के लिए निकालना बहुत जरूरी है। खुलकर हंसने से मन खुश रहता है। ऐसे में अगर आप भी दिनभर की थकान और तनाव को भूलकर चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
पति ने पत्नी को मैसेज किया- आज रात डिनर पर मेरे साथ कुछ दोस्त आ रहे हैं, अच्छा सा खाना बनाना...!
पत्नी का कोई जवाब नहीं आया...!
फिर पति ने दूसरा मैसेज किया- मेरी सैलरी ज्यादा हो गई है, अगले महीने तुम्हें सोने की अंगूठी लाकर दूंगा...!
पत्नी ने रिप्लाई किया- ओ माय गॉड, सच्ची...!
पति- नहीं, वो तो मैं चेक कर रहा था कि मेरा पहला मैसेज मिला या नहीं,
वरना तुम बोलोगी मुझे तो मैसेज मिला ही नहीं...!
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मजेदार फनी जोक्स
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लड़का (प्यार से)- जी आप क्या करती हो?
लड़की (गुस्से में)- जी मैं इग्नोर करती हूं और ज्यादा गुस्सा आने पर गाली भी देती हूं।
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वायरल चुटकुले
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गर्लफ्रेंड- क्या तुम मुझसे प्यार करते हो...?
बॉयफ्रेंड- हां...!
गर्लफ्रेंड- लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है...!
बॉयफ्रेंड- प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते...!
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वायरल फनी जोक्स
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लड़की- अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे...?
लड़का- शायद मै भी मर जाऊं...!
लड़की- क्यों...? लड़का- कभी-कभी ज्यादा खुशी भी जानलेवा होती है...!
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वायरल चुटकुले
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लड़की वाले लड़का देखने गये...
लड़की वाले- हमें ऐसा लड़का चाहिए जो कुछ खाता पीता ना हो और कुछ गलत काम ना करता हो।
पंडित जी- फिर तो आपको ऐसा लड़का, अस्पताल के ICU वार्ड में मिलेंगा।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)