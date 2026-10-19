फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Hindi Jokes best dad jokes father son jokes husband wife jokes

हिंदी जोक्स: बाप से बेटा- पिता जी आप बहुत किस्मत वाले हैं, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

Mon, 19 Oct 2026 02:21 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 19 Oct 2026 02:21 PM IST
सार

अगर आप आज के तनावभर माहलौ में सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो आपको हर दिन हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर हो सकता है और प्रसन्न रह सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं। 

विज्ञापन
Hindi Jokes best dad jokes father son jokes husband wife jokes
बाप-बेटा जोक्स - फोटो : AI

हिंदी जोक्स: हर दिन की थकान और काम में व्यस्त होने की वजह से जिंदगी उदास होती जा रही है। लोगों के पास इतना समय नहीं है कि लोग परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर कुछ हंसी मजाक कर सकें। अगर हमें तनाव मुक्त और स्वस्थ रहना है, तो हंसना बहुत जरूरी है। अगर हम हर दिन खुलकर हंसते हैं, तो तनाव से बच सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ ऐसे फनी जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ते ही आप ठहाके मारकर हंसने लगेंगे। आप नीचे दिए गए जोक्स को पढ़िए और जोर-जोर से हंसिए। 



मटरू- हैलो जान कैसी हो
महिला- तू मटरू बोल रहा है ना? 
मटरू- अरे वाह, मेरी आवाज से ही पहचान लिया।
महिला- तेरे पापा का नाम पन्नालाल ही है ना। 
मटरू- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है।
महिला- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं।
मटरू- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी अरे बेवकूफ पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है। 
 
Trending Videos
Hindi Jokes best dad jokes father son jokes husband wife jokes
मजेदार जोक्स - फोटो : Freepik

पापा (लड़के से)- तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं, सैलरी ज्यादा बताना।
लड़की के पिता (लड़के से)- कितना कमा लेते हैं आप? 
लड़का- जी वैसे तो मेरी सैलरी 1 करोड़ है, लेकिन कट कटाकर 8000 मिलते हैं।
 

Hindi Jokes best dad jokes father son jokes husband wife jokes
जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik

बेटा- पिता जी, आप बहुत किस्मत वाले हैं, 
पापा- वो कैसे बेटा? 
बेटा- क्योंकि मैं फेल हो गया हूं, अब आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी।

चुटकुले: मोटू- मां और बीवी में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? पतलू ने दिया झन्नाटेदार जवाब

विज्ञापन
विज्ञापन
Hindi Jokes best dad jokes father son jokes husband wife jokes
फनी जोक्स - फोटो : freepik

शालू- मेरा वेट कैसे कम होगा? 
डॉक्टर- अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाएं... 
शालू- किस समय? 
डॉक्टर- जब कोई खाने को पूछे। 

जोक्स हिंदी: पत्नी- मैं अपने पुराने कपड़े दान कर दूं क्या? पति का जवाब सुनकर गुस्से हो गई लाल

विज्ञापन
Hindi Jokes best dad jokes father son jokes husband wife jokes
फनी जोक्स - फोटो : freepik

पापा ने कहा सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
पिंटू- बस तो आज कमरे मे सिगरेट जला कर रखूंगा और सारे मच्छरों के फेंफड़े खराब कर दूंगा। 


(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed