हिंदी जोक्स: बाप से बेटा- पिता जी आप बहुत किस्मत वाले हैं, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

हिंदी जोक्स: हर दिन की थकान और काम में व्यस्त होने की वजह से जिंदगी उदास होती जा रही है। लोगों के पास इतना समय नहीं है कि लोग परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर कुछ हंसी मजाक कर सकें। अगर हमें तनाव मुक्त और स्वस्थ रहना है, तो हंसना बहुत जरूरी है। अगर हम हर दिन खुलकर हंसते हैं, तो तनाव से बच सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ ऐसे फनी जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ते ही आप ठहाके मारकर हंसने लगेंगे। आप नीचे दिए गए जोक्स को पढ़िए और जोर-जोर से हंसिए।





मटरू- हैलो जान कैसी हो

महिला- तू मटरू बोल रहा है ना?

मटरू- अरे वाह, मेरी आवाज से ही पहचान लिया।

महिला- तेरे पापा का नाम पन्नालाल ही है ना।

मटरू- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है।

महिला- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं।

मटरू- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी अरे बेवकूफ पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है।

