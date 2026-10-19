हिंदी जोक्स: बाप से बेटा- पिता जी आप बहुत किस्मत वाले हैं, फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

हिंदी जोक्स: हर दिन की थकान और काम में व्यस्त होने की वजह से जिंदगी उदास होती जा रही है। लोगों के पास इतना समय नहीं है कि लोग परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर कुछ हंसी मजाक कर सकें। अगर हमें तनाव मुक्त और स्वस्थ रहना है, तो हंसना बहुत जरूरी है। अगर हम हर दिन खुलकर हंसते हैं, तो तनाव से बच सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ ऐसे फनी जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ते ही आप ठहाके मारकर हंसने लगेंगे। आप नीचे दिए गए जोक्स को पढ़िए और जोर-जोर से हंसिए।
मटरू- हैलो जान कैसी हो
महिला- तू मटरू बोल रहा है ना?
मटरू- अरे वाह, मेरी आवाज से ही पहचान लिया।
महिला- तेरे पापा का नाम पन्नालाल ही है ना।
मटरू- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है।
महिला- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं।
मटरू- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी अरे बेवकूफ पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है।
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मजेदार जोक्स
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पापा (लड़के से)- तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं, सैलरी ज्यादा बताना।
लड़की के पिता (लड़के से)- कितना कमा लेते हैं आप?
लड़का- जी वैसे तो मेरी सैलरी 1 करोड़ है, लेकिन कट कटाकर 8000 मिलते हैं।
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जोक्स इन हिंदी
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बेटा- पिता जी, आप बहुत किस्मत वाले हैं,
पापा- वो कैसे बेटा?
बेटा- क्योंकि मैं फेल हो गया हूं, अब आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी।
चुटकुले: मोटू- मां और बीवी में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? पतलू ने दिया झन्नाटेदार जवाब
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फनी जोक्स
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शालू- मेरा वेट कैसे कम होगा?
डॉक्टर- अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाएं...
शालू- किस समय?
डॉक्टर- जब कोई खाने को पूछे।
जोक्स हिंदी: पत्नी- मैं अपने पुराने कपड़े दान कर दूं क्या? पति का जवाब सुनकर गुस्से हो गई लाल
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फनी जोक्स
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पापा ने कहा सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
पिंटू- बस तो आज कमरे मे सिगरेट जला कर रखूंगा और सारे मच्छरों के फेंफड़े खराब कर दूंगा।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)