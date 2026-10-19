फनी जोक्स: पुलिसवाला- तुम चोरी क्यों करते हो? चोर ने दिया ऐसा जवाब कि नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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चोर और पुलिस का नाम सुनते ही दिमाग में भाग-दौड़, पूछताछ और पकड़े जाने से बचने के लिए तरह-तरह के बहाने बनाने की तस्वीर आने लगती है। फिल्मों में आपने पुलिस को चोर के पीछे दौड़ते और चोर को बचने के लिए नए-नए तरीके अपनाते हुए खूब देखा होगा। लेकिन असल मजा तब आता है, जब चोर अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश करता है और पुलिसवाला अपने सवालों से उसे ही उलझा देता है। कभी चोर ऐसा बहाना बनाता है कि पुलिसवाले को भी हंसी आ जाए, तो कभी पुलिस का एक सीधा-सा सवाल चोर की सारी होशियारी बाहर निकाल देता है।



अगर आप भी ऐसे चुटकुले पढ़ना पसंद करते हैं, जिनमें साफ-सुथरा मजाक हो, मजेदार बातचीत हो और आखिर में ऐसा जवाब मिले कि हंसी छूट जाए, तो ये चोर-पुलिस के जोक्स आपके लिए हैं। यहां न किसी की बेवजह बेइज्जती है और न ही फुहड़ता, बस चालाकी, हाजिरजवाबी और मजेदार पल हैं। तो चलिए, पढ़ते हैं चोर और पुलिस के पांच ऐसे जोक्स, जिनमें कभी चोर फंसता है तो कभी पुलिसवाला जवाब सुनकर सोच में पड़ जाता है।

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2 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

पुलिसवाला - तुम चोरी क्यों करते हो?

चोर - साहब, महंगाई बहुत बढ़ गई है।

पुलिसवाला - तो मेहनत करके पैसे क्यों नहीं कमाते?

चोर - साहब, मेहनत करने में समय लगता है।

पुलिसवाला - और चोरी करने में?

चोर - उसमें भी समय लगता है साहब, लेकिन पकड़े जाने पर छुट्टी अलग मिल जाती है!

पुलिसवाला - अच्छा! तो अब जेल में आराम से छुट्टी मनाना। यहां से जल्दी छुट्टी मिलने की उम्मीद मत रखना!

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पुलिसवाला - बताओ, रात को दुकान में क्यों घुसे थे?

चोर - साहब, मुझे लगा दुकान बंद है।

पुलिसवाला - तो अंदर क्या करने गए थे?

चोर - बस यह देखने कि दुकानदार ने सब कुछ ठीक से रखा है या नहीं।

पुलिसवाला - अच्छा! और सामान अपने बैग में क्यों भर रहे थे?

चोर - साहब, जांच पूरी होने के बाद सामान वापस रखने ही वाला था!

पुलिसवाला - बहुत बढ़िया! अब थाने में भी एक जांच करनी है। वहां की सफाई का जिम्मा तुम्हें देते हैं!

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पुलिसवाला - तुम्हें कैसे पता चला कि घर में कोई नहीं है?

चोर - साहब, दरवाजे पर घंटी बजाई थी। किसी ने खोला नहीं।

पुलिसवाला - तो तुम वापस क्यों नहीं चले गए?

चोर - साहब, मुझे लगा घरवाले सो रहे होंगे। सोचा, उन्हें जगाने के बजाय चुपचाप चला जाता हूं।

पुलिसवाला - और घर का सामान लेकर जाने की क्या जरूरत थी?

चोर - साहब, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए सामान भी अपने साथ ले गया!

पुलिसवाला - वाह! इतनी चिंता अगर अपने काम की करते, तो आज यहां बैठकर सफाई नहीं दे रहे होते!

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik