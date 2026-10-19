महिला- पिछली बार आपने मेरा सूट बहुत ढीला सिल दिया था, दर्जी ने दिया ऐसा जवाब कि छूट जाएगी हंसी

कपड़े सिलवाने का शौक तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन दर्जी की दुकान पर असली मजा तब आता है, जब ग्राहक अपनी फरमाइशों की पूरी लिस्ट लेकर पहुंचता है। किसी को सूट ऐसा चाहिए कि पहनते ही तारीफों की बरसात होने लगे, तो किसी को कपड़े ऐसे फिट करवाने हैं कि पुरानी ड्रेस भी नई जैसी दिखने लगे। वहीं, दर्जी भी कम नहीं होते। उनके पास हर सवाल का जवाब और हर नाप के पीछे एक मजेदार कहानी होती है। कभी ग्राहक की अजीब मांग उन्हें उलझा देती है तो कभी उनका जवाब सुनकर ग्राहक की बोलती बंद हो जाती है।
दर्जी और महिला के बीच होने वाली ऐसी ही मजेदार नोकझोंक पर बने ये जोक्स आपको खूब हंसाएंगे। इनमें न कोई फुहड़ता है और न ही किसी का मजाक उड़ाने की जरूरत। बस रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मजेदार सवाल, चतुर जवाब और ऐसे पंचलाइन हैं, जिन्हें पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो चलिए, पढ़ते हैं दर्जी और महिला के ये मजेदार जोक्स।
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वायरल फनी जोक्स
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महिला - दर्जी जी, मेरा सूट ऐसा सिलना कि पार्टी में सबकी नजरें मुझ पर ही टिक जाएं।
दर्जी - जी मैडम, सूट तो ऐसा सिल दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे।
महिला खुश होकर - सच में! इतना अच्छा सिलोगे?
दर्जी - जी, बस बिल देखते ही आपकी नजरें भी उसी पर टिक जाएंगी!
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मजेदार फनी जोक्स
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महिला - दर्जी जी, इस पुराने सूट को ऐसा बना दो कि कोई पहचान ही न पाए।
दर्जी - बिल्कुल मैडम, हो जाएगा।
महिला - कितना खर्च आएगा?
दर्जी - नया सूट सिलने जितना।
महिला - फिर पुराने को बदलवाने का फायदा क्या हुआ?
दर्जी - फायदा यही है मैडम, आपको पुराना सूट अलमारी से निकालकर दुकान तक लाने की मेहनत का अनुभव मिल गया!
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वायरल फनी जोक्स
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महिला - दर्जी जी, पिछली बार आपने मेरा सूट बहुत ढीला सिल दिया था।
दर्जी - माफ कीजिए मैडम, इस बार बिल्कुल फिट सिलूंगा।
महिला - और अगर इस बार भी ढीला हुआ तो?
दर्जी - तो मैडम, आप उसे अगले साल पहन लेना। तब तक शायद फिट हो जाए!
महिला - पहले अपना काम ठीक से करो, मेरी फिटिंग का भविष्य मत बताओ!
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वायरल फनी जोक्स
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महिला - दर्जी जी, मेरे सूट में ऐसी जेब लगाना, जिसमें मेरा मोबाइल, पर्स और चाबियां सब आ जाएं।
दर्जी - जी मैडम, जेब बड़ी कर दूंगा।
महिला - लेकिन दिखनी नहीं चाहिए।
दर्जी कुछ देर सोचकर - मैडम, फिर तो जेब नहीं, पूरा सूट ही रहस्यमय बनाना पड़ेगा!
महिला - रहने दो, तुम जेब ही लगा दो। रहस्य घर जाकर बना लूंगी!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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