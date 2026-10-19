महिला- पिछली बार आपने मेरा सूट बहुत ढीला सिल दिया था, दर्जी ने दिया ऐसा जवाब कि छूट जाएगी हंसी

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock







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कपड़े सिलवाने का शौक तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन दर्जी की दुकान पर असली मजा तब आता है, जब ग्राहक अपनी फरमाइशों की पूरी लिस्ट लेकर पहुंचता है। किसी को सूट ऐसा चाहिए कि पहनते ही तारीफों की बरसात होने लगे, तो किसी को कपड़े ऐसे फिट करवाने हैं कि पुरानी ड्रेस भी नई जैसी दिखने लगे। वहीं, दर्जी भी कम नहीं होते। उनके पास हर सवाल का जवाब और हर नाप के पीछे एक मजेदार कहानी होती है। कभी ग्राहक की अजीब मांग उन्हें उलझा देती है तो कभी उनका जवाब सुनकर ग्राहक की बोलती बंद हो जाती है।



दर्जी और महिला के बीच होने वाली ऐसी ही मजेदार नोकझोंक पर बने ये जोक्स आपको खूब हंसाएंगे। इनमें न कोई फुहड़ता है और न ही किसी का मजाक उड़ाने की जरूरत। बस रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मजेदार सवाल, चतुर जवाब और ऐसे पंचलाइन हैं, जिन्हें पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो चलिए, पढ़ते हैं दर्जी और महिला के ये मजेदार जोक्स।

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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

महिला - दर्जी जी, मेरा सूट ऐसा सिलना कि पार्टी में सबकी नजरें मुझ पर ही टिक जाएं।

दर्जी - जी मैडम, सूट तो ऐसा सिल दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे।

महिला खुश होकर - सच में! इतना अच्छा सिलोगे?

दर्जी - जी, बस बिल देखते ही आपकी नजरें भी उसी पर टिक जाएंगी!

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

महिला - दर्जी जी, इस पुराने सूट को ऐसा बना दो कि कोई पहचान ही न पाए।

दर्जी - बिल्कुल मैडम, हो जाएगा।

महिला - कितना खर्च आएगा?

दर्जी - नया सूट सिलने जितना।

महिला - फिर पुराने को बदलवाने का फायदा क्या हुआ?

दर्जी - फायदा यही है मैडम, आपको पुराना सूट अलमारी से निकालकर दुकान तक लाने की मेहनत का अनुभव मिल गया!

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

महिला - दर्जी जी, पिछली बार आपने मेरा सूट बहुत ढीला सिल दिया था।

दर्जी - माफ कीजिए मैडम, इस बार बिल्कुल फिट सिलूंगा।

महिला - और अगर इस बार भी ढीला हुआ तो?

दर्जी - तो मैडम, आप उसे अगले साल पहन लेना। तब तक शायद फिट हो जाए!

महिला - पहले अपना काम ठीक से करो, मेरी फिटिंग का भविष्य मत बताओ!

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