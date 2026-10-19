पति ने काम पर जाने का किया नाटक, घर में प्रेमी संग पत्नी को देख खोया आपा, फिर जो हुआ...

सोशल मीडिया पर पति-पत्नी और धोखे से जुड़े कई वीडियो सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। कभी किसी का झूठ पकड़ा जाता है, तो कभी रिश्तों में चल रही अनबन सबके सामने आ जाती है। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ने के लिए ऐसी चाल चलता है कि दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। दावा किया जा रहा है कि यह घटना चीन की है। वीडियो में पति पत्नी और उसके प्रेमी को एक साथ देखकर गुस्से में आ जाता है और दोनों की पिटाई करने लगता है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

विज्ञापन

A Chinese husband caught his wife cheating with a dude in his house and things turn ugly https://t.co/rw1u8NeUOX — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 18, 2026

विज्ञापन

विज्ञापन

वायरल वीडियो के साथ किए जा रहे दावे के मुताबिक, पति को अपनी पत्नी की हरकतों पर पहले से शक था। उसे अंदाजा था कि उसकी गैरमौजूदगी में पत्नी किसी दूसरे शख्स को घर बुलाती है। ऐसे में उसने इस बार काम पर जाने का नाटक किया, लेकिन घर से दूर जाने के बजाय आसपास ही रहा। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद पत्नी का प्रेमी घर पहुंच गया। इसके बाद दोनों बेडरूम में चले गए।पति को जैसे ही मौका मिला, वह चुपचाप घर के अंदर पहुंच गया। फिर उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। पत्नी को दूसरे शख्स के साथ देखकर वह अपना आपा खो बैठा और दोनों पर हमला कर दिया।वीडियो में पति दोनों की पिटाई करता नजर आता है। वह पहले पत्नी और फिर उसके साथ मौजूद शख्स पर घूंसे बरसाता दिखता है। अचानक हुए इस हमले से दोनों संभल नहीं पाते। वीडियो में प्रेमी खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आता है, जबकि महिला भी पति के गुस्से का सामना करती दिखती है।इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। कुछ यूजर्स पति की चालाकी की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे रिश्तों में धोखे का मामला बता रहे हैं। हालांकि, वीडियो की जगह, समय और घटना से जुड़ी सभी जानकारियों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि किसी के धोखे से गुस्सा आना अलग बात है, लेकिन मारपीट करना सही नहीं है। ऐसे मामलों में हिंसा के बजाय कानूनी रास्ता अपनाना बेहतर होता है।